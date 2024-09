Roberto Barracão lidera disputa pela Prefeitura de Poço Verde com ampla vantagem

Roberto Barracão mantém liderança sobre Elmo da Soma na corrida eleitoral de Poço Verde. A mais recente pesquisa registrada sob o número SE-05148/2024, realizada entre os dias 9 e 11 de setembro de 2024, revela que Roberto Barracão segue na frente na corrida para prefeito de Poço Verde, com 46,53% das intenções de voto na pesquisa espontânea. Seu principal adversário, Elmo da Soma, aparece com 30,81%, deixando uma diferença considerável entre os dois candidatos. A margem de erro da pesquisa é de 3,6 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%.

No cenário induzido, onde os eleitores são apresentados aos nomes dos candidatos, Roberto Barracão amplia sua vantagem, alcançando 47,60% das intenções de voto, enquanto Elmo da Soma chega a 32,61%. Esses números indicam uma forte tendência de vitória para Barracão, consolidando sua liderança na reta final da campanha.

Confira os números completos da pesquisa:

Pesquisa Espontânea:

Roberto Barracão: 46,53%

Elmo da Soma: 30,81%

Nenhum/Branco/Nulo: 1,07%

Não sabe/Não respondeu: 21,59%

Pesquisa Induzida:

Roberto Barracão: 47,60%

Elmo da Soma: 32,61%

Nenhum/Branco/Nulo: 1,07%

Não sabe/Não respondeu: 18,72%

A pesquisa entrevistou 700 eleitores em Poço Verde, refletindo o atual cenário político na cidade.

Fonte assessoria