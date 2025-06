Roda de Conversa aborda importunação sexual no Transporte Público em Aracaju

Na noite dessa terça-feira, 10, moradores do Conjunto Residencial Carlos Pinna, no Lamarão, e alunos da Educação de Jovens e Adutos (EJA) da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Sérgio Francisco da Silva se reuniram para uma importante roda de conversa sobre importunação sexual no transporte público. A atividade, conduzida por Elisangela Bonifácio, buscou conscientizar a comunidade sobre a importância de enfrentar a violência contra as mulheres.

“Aqui, estamos tratando da questão da importunação sexual no transporte público, que atinge, infelizmente, o maior número de mulheres. Nós, enquanto Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública, buscamos o enfrentamento de todo tipo de violência contra as mulheres, bem como a valorização da mulher”, destacou Elisângela.

A coordenadora administrativa da escola, Delma Araújo, ressaltou a importância de abrir espaço para a comunidade. “É importante que a comunidade seja consciente e participativa, e essa ação trabalha as questões sociais e os direitos dos cidadãos.”

A roda de conversa contou com a presença de homens, que se mostraram engajados em apoiar a causa. Yasmin dos Santos, participante do evento, destacou a importância do conhecimento sobre o tema. “Toda mulher já passou ou conhece alguém que passou uma importunação no transporte público. É bom saber o que fazer.”

A roda de conversa é uma iniciativa da equipe do Trabalho Social da Perimetral Oeste, coordenada pela assistente social Patrícia Oliveira. “Essa temática é importantíssima, diz respeito às famílias do residencial, mas a gente quis extrapolar esse público, trazendo também para a comunidade escolar, porque as famílias também estão aqui no ambiente escolar. O combate, o enfrentamento ao assédio dentro do transporte coletivo diz respeito a todos. A informação empodera e mostra os canais em que essa mulher pode estar contactando, quais os mecanismos que ela pode estar usando”, enfatizou Patrícia.

A atividade visa conscientizar a comunidade sobre a importância de respeitar os direitos das mulheres e de combater a violência em todas as suas formas.

A ação é um importante passo para a construção de uma comunidade mais consciente e respeitosa, onde as mulheres se sintam seguras e valorizadas.

