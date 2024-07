RODOVIA SE-175 SERÁ INTERDITADA DAS 5H ÀS 14H NO PRÓXIMO DOMINGO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA DESO

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) informa a interdição da rodovia SE-175 no trecho entre os municípios de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Glória. A interrupção do tráfego ocorrerá das 5h às 14h do próximo domingo, 7, devido à montagem e içamento de uma estrutura metálica para passagem de uma adutora de água de 600 mm de diâmetro, realizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Segundo o gerente de trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, o órgão foi devidamente comunicado da obra da Deso e autorizou o serviço. O trecho na ponte sobre o rio Sergipe estará interditado, com apoio de viaturas do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv). “Apenas o trânsito local entre os municípios de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Glória estará liberado, com exceção do local específico onde ocorrerá o içamento do material. O DER/SE garante a passagem segura dos veículos e pedestres nas áreas adjacentes à interdição. Tudo está em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro”, ressaltou.

Alternativas de desvio

Durante o período de interdição, o DER/SE orienta alguns trajetos alternativos:

* De Aracaju para Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre e demais cidades do alto sertão: utilize a rodovia SE-230;

* De Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida em direção ao alto sertão: acesse a rodovia SE-331 em direção a São Miguel do Aleixo, conectando-se à SE-230 próximo à sede de Feira Nova;

* Do alto sertão para Nossa Senhora Aparecida, Ribeirópolis ou Itabaiana: utilizar a rodovia SE-331 após a sede de Feira Nova.

Após a conclusão do serviço, o tráfego na rodovia voltará à normalidade.

Fonte e foto ASN