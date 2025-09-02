Rodrigo Alves entrevista Claudia Leitte; cantora recebeu título de cidadã itabaianense

No último sábado, 30, a cantora Claudia Leitte comandou mais uma edição da Micarana, a tradicional micareta da cidade de Itabaiana em Sergipe, que arrastou milhares de pessoas em uma noite histórica. Na ocasião, a artista foi homenageada com o Título de Cidadã Itabaianense. O reconhecimento foi oficializado por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 34/2025, de autoria do vereador Michael Douglas Cunha da Mota, aprovado por unanimidade.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Rodrigo Alves, Claudia falou sobre a emoção de receber a honraria.

“Agora me tornei cidadã oficial desta terra que eu tanto amo, eu quero agradecer a toda essa gente que está aqui hoje fazendo parte desse momento, agradecer a minha família daqui de Itabaiana, meu irmão nasceu aqui. Quero agradecer à imprensa que está aqui, muito obrigada, nem nos melhores sonhos eu pensei em tamanha conquista”, declarou a cantora, visivelmente emocionada.

A relação de Claudia Leitte com Itabaiana vem desde a infância. Até por volta dos 12 anos de idade, a artista visitava a cidade duas vezes ao ano, permanecendo cerca de 20 dias ao lado dos tios, Dr. Ormeil e Dona Nadir. Nessas férias, transformava a Praça Fausto Cardoso em palco de brincadeiras e imaginação, fazendo do coreto sua própria “Nave da Xuxa”.

O show contou ainda com participações especiais. O cantor Xanddy Harmonia abriu a festa relembrando o sucesso “Vem, Neném”. Já o trio de Márcio Victor, do Psirico, se uniu ao de Claudia em uma performance vibrante da canção “Firme e Forte”, celebrando o pagodão baiano.

A apresentação de Claudia rapidamente repercutiu nas redes sociais, recebendo uma onda de elogios. “A melhor da noite”, escreveu uma fã. “Melhor noite da minha vida”, declarou outro seguidor no perfil oficial da Micarana.

A cobertura completa dos bastidores da passagem da artista por Itabaiana pode ser conferida no Instagram @rodrigoalvestv e também no portal Alô Alô Sergipe Band.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.