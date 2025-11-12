Rodrigo Valadares destina mais de R$ 2,5 milhões para mutirões de cirurgias em Simão Dias

O deputado federal Rodrigo Valadares esteve em Simão Dias, na última sexta-feira, 7, participando de mais uma edição do mutirão de cirurgias oftalmológicas e vasculares, uma ação que tem transformado a vida de milhares de sergipanos.

Durante o evento, Rodrigo lembrou que essa iniciativa nasceu ainda quando era deputado estadual, garantindo o acesso a cirurgias gratuitas para pessoas que há anos aguardavam na fila do SUS.

“Esse projeto nasceu no meu coração antes mesmo de Deus me permitir ser deputado federal. Quando ainda era deputado estadual, colocamos as primeiras emendas, foram R$ 500 mil, e começamos os mutirões de catarata, pterígio e varizes. Agora, como deputado federal, destinamos mais de R$ 2,5 milhões só este ano para continuar esse trabalho que transforma vidas”, destacou Rodrigo.

O parlamentar lembrou também que Simão Dias sempre teve um lugar especial em sua trajetória política e familiar, relembrando o legado de seu pai, Pedrinho Valadares, que dedicou boa parte da vida à saúde no município.

“Quem aqui não se lembra da grande ajuda que meu pai dava na Casa de Saúde Pedrinho Valadares? Esse exemplo me inspira até hoje. Quando vejo uma pessoa voltar a enxergar depois de décadas, ou uma mulher do campo recuperar a qualidade de vida após uma cirurgia de varizes, é isso que me motiva a continuar”, afirmou.

Rodrigo reforçou ainda que suas emendas têm sido aplicadas com responsabilidade e foco no povo, sem distinção política. “O recurso não é meu, não é do prefeito, é de vocês. E está voltando em forma de saúde, dignidade e esperança. Essa é a política verdadeira”.

O deputado também parabenizou o prefeito Cristiano Viana e toda a equipe municipal pela execução exemplar do projeto, reafirmando que continuará destinando recursos para a saúde de Simão Dias e de todo o estado. “Tenho a certeza de que esse é só o começo. Cada projeto que tem a nossa assinatura é um projeto que dá resultado, porque é feito com amor, fé e compromisso com o povo sergipano.”

Encerrando sua fala, Rodrigo anunciou que seguirá cumprindo agenda intensa pelo estado, com novas ações na área da saúde, incluindo mutirões em Itaporanga, onde também tem levado benefícios a famílias e crianças autistas.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar