Rodrigo Valadares garante recursos para reconstrução de Capela em Propriá

A reconstrução da Capela de São Vicente de Paulo, conhecida como Igreja do Hospital, em Propriá, segue em ritmo acelerado. A obra só foi possível graças ao envio de recursos do deputado federal Rodrigo Valadares para a Prefeitura Municipal, atendendo a uma solicitação do jovem católico Williams Mala, que desde 2016 luta para que essa igreja seja devolvida à comunidade religiosa de Propriá e região.

O projeto tomou forma com um convênio firmado em 2024 entre a Prefeitura de Propriá e a Diocese, garantindo a recuperação desse importante patrimônio religioso e histórico.

Para Williams Mala, a restauração da capela é um grande marco para a comunidade católica. “Essa igreja foi inaugurada em 19 de julho de 1966 e, infelizmente, estava abandonada há mais de 20 anos. Mas, graças aos meus esforços e à ajuda de muitas mãos, essa obra está se tornando realidade”, destacou.

A Capela de São Vicente de Paulo representa um espaço de fé e devoção para os fiéis de Propriá, e sua recuperação fortalece a identidade religiosa e cultural do município.

Fonte e foto: Assessoria Parlamentar