Rogério destina R$ 16 milhões para pavimentação de ruas do município de Itabaiana

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) assinou, nesta quarta-feira, 26, a ordem de serviço para execução da pavimentação asfáltica de ruas do bairro Oviêdo Teixeira, no município de Itabaiana. A solenidade ocorreu na sede da Superintendência da Caixa Econômica Federal em Aracaju e contou com a presença do prefeito Adailton Macêdo e do deputado federal Ícaro de Valmir.

As obras serão possíveis graças a destinação de R$ 16 milhões do mandato do senador Rogério ao município, e contempla mais de 20 ruas da cidade. “Para nós é uma honra poder trabalhar em parceria com o prefeito Adailton, que tem competência, tem responsabilidade, faz um excelente gestão. Destinar recursos para Itabaiana é ter a certeza que se transformarão em benefícios para a população local e para toda a região”, destacou.

O prefeito Adailton, por sua vez, ressaltou a importância do trabalho do senador Rogério em favor do município, destacando seu compromisso e ações constantes pelo povo de Itabaiana. “A palavra de ordem é gratidão ao senador Rogério pela disponibilidade do seu mandato em colocar recursos para melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, afirmou.

“Durante todo o seu mandato, o senador Rogério já destinou mais de R$ 50 milhões ao nosso município e isso é resultado da parceria que nós fizemos lá atrás e hoje estamos colhendo os frutos para melhorar a qualidade de vida, não só do povo de Itabaiana, mas de todos os sergipanos e sergipanas”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos