Rogério prestigia Forró Siri e reforça apoio ao nome de Klewerton

Na noite desta sexta-feira, 28, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) marcou presença no município de Nossa Senhora do Socorro para prestigiar o tradicional Forró Siri, uma das mais importantes festividades do São Pedro em Sergipe.

Ao lado de lideranças sergipanas importantes, como o prefeito Padre Inaldo, o deputado federal João Daniel, a deputada estadual e pré-candidata a prefeita de Socorro Carminha Paiva, o deputados estadual Paulo Júnior, o companheiro Klewerton Siqueira, o ex-prefeito Zé Franco, a pré-candidata a prefeita de Aracaju Candisse Carvalho e diversas outras lideranças, o senador Rogério Carvalho reafirmou o compromisso de seu mandato com o município.

Durante o evento, Carvalho também destacou a importância de continuar trabalhando em prol da comunidade local e reiterou seu apoio ao nome de Klewerton Siqueira como pré-candidato a vice-prefeito ao lado de Carminha Paiva. “Estamos aqui para reafirmar o compromisso do Partido dos Trabalhadores e assegurar que Nossa Senhora do Socorro continue avançando”, afirmou .

Além disso, o senador ressaltou, ainda, a necessidade de fortalecer as políticas públicas que promovam a inclusão social e o desenvolvimento econômico de Socorro, reiterando a importância de parcerias sólidas e efetivas. “O Partido dos Trabalhadores tem uma história de lutas e conquistas em favor dos mais necessitados, e é fundamental que continuemos unidos e fortes para garantir um futuro melhor para todos”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Janaína Santos