Rogério Sobral corta salário dele mesmo, do vice e secretários em Ribeirópolis

Prefeito Rogério Sobral anuncia corte de 20% no salário dele, do vice e secretários em Ribeirópolis. Medida garante a manutenção dos serviços essenciais diante da crise financeira.

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, anunciou a redução de 20% no salário dele mesmo, do vice-prefeito e dos secretários municipais. A medida, que valerá pelos próximos meses, foi adotada diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município e busca assegurar a continuidade dos serviços públicos prestados à população.

De acordo com o gestor, a decisão foi debatida em reunião com toda a equipe administrativa e representa um esforço coletivo de responsabilidade e compromisso com os ribeiropolenses. “Estamos passando por um período desafiador nas finanças do município e, para não afetar os serviços prestados à população, decidimos reduzir nossos salários. Esse esforço é conjunto e pensado para o bem de todos”, afirmou Rogério Sobral.

Com a iniciativa, a gestão municipal reforça o compromisso de proteger áreas essenciais como saúde, educação e assistência social, que poderiam ser prejudicadas em caso de cortes de investimentos.

As medidas e demais ações administrativas podem ser acompanhadas por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Ribeirópolis, que divulga informações sobre programas sociais e ações financeiras adotadas pelo município.

A decisão do prefeito Rogério Sobral evidencia uma postura de austeridade e sensibilidade, priorizando os interesses da população em um momento de crise.

Texto e foto assessoria