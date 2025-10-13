Rogério Sobral entrega mais de 10 mil toneladas de alimentos a famílias de Ribeirópolis

O prefeito Rogério Sobral realizou a entrega de mais de 10 mil toneladas de alimentos em Ribeirópolis por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando famílias em vulnerabilidade.

O prefeito Rogério Sobral realizou nesta quinta-feira (9) uma importante ação social em Ribeirópolis, com a entrega de mais de 10 mil toneladas de alimentos adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa beneficiou centenas de famílias atendidas pelos serviços da rede de Assistência Social do município.

Os alimentos foram destinados a famílias acompanhadas pelo CRAS, CREAS, SCFV, Criança Feliz e pela Associação de Proteção aos Idosos Maria do Carmo Nascimento Alves. Entre os itens distribuídos estão inhame, batata-doce, banana, abóbora, tangerina, limão, coco verde, laranja, mamão, maracujá e arroz — todos produzidos por agricultores familiares locais, que encontraram no programa uma forma de fortalecer sua renda e contribuir com a comunidade.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância do trabalho conjunto entre o poder público e os produtores locais:

“Esses alimentos são fruto do trabalho de homens e mulheres do campo que acreditam na força da nossa produção. A entrega representa solidariedade, renda e esperança para as famílias que mais precisam”, disse Rogério Sobral.

O Programa de Aquisição de Alimentos é um dos principais instrumentos nacionais de combate à fome e incentivo à produção rural sustentável. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

, o PAA garante a compra direta de alimentos produzidos por pequenos agricultores, fortalecendo a economia local e promovendo segurança alimentar em todo o país.

Com a ação, Ribeirópolis reforça o compromisso da atual gestão com a justiça social, o desenvolvimento humano e o fortalecimento das comunidades rurais.

Texto e foto assessoria