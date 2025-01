Rogério Sobral se reúne com Fábio Mitidieri para garantir obras em Ribeirópolis

O prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral, participou de uma importante reunião na última terça-feira, 14 de janeiro, com o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, no Palácio de Despachos. O encontro também contou com a presença da deputada estadual Maisa Mitidieri, que tem desempenhado um papel fundamental na articulação de melhorias para os municípios do estado.

A principal pauta discutida na audiência foi a implementação de novas obras de infraestrutura no município, além de investimentos voltados ao incentivo do esporte local. Rogério Sobral destacou que Ribeirópolis precisa de atenção especial em suas vias urbanas, com a necessidade de pavimentação de ruas e revitalização de espaços públicos, o que impacta diretamente na qualidade de vida da população.

Outro ponto relevante do encontro foi a solicitação de recursos para o desenvolvimento de projetos esportivos. Para o prefeito, o esporte é uma ferramenta importante de inclusão social, além de promover saúde e lazer para os moradores da cidade. “Queremos investir no futuro da nossa juventude e proporcionar um ambiente onde o esporte seja acessível a todos”, afirmou Sobral.

O governador Fábio Mitidieri, por sua vez, garantiu que o governo estadual está comprometido em atender as demandas de Ribeirópolis, com o intuito de impulsionar o crescimento do município e melhorar as condições de infraestrutura. Ele ressaltou a importância da parceria entre os governos municipal e estadual para viabilizar essas iniciativas.

A deputada estadual Maisa Mitidieri reforçou seu apoio ao município, destacando que continuará trabalhando para garantir que os recursos necessários cheguem a Ribeirópolis. Ela também enfatizou o potencial do esporte como forma de engajar a juventude e promover cidadania.

Com o apoio do governo do estado, Ribeirópolis deve receber em breve novos investimentos, tanto em infraestrutura quanto em ações que incentivem a prática esportiva, trazendo benefícios diretos para os moradores.

Por Nélio Miguel Jr.