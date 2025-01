Romaria de Senhor dos Passos acontecerá de 14 a 16 de março

A Cidade Mãe de Sergipe receberá mais um ano uma das maiores manifestações religiosas do nordeste: a Romaria de Senhor dos Passos. Com o tema “Nos passos de Jesus nos tornamos peregrinos da esperança e da caridade”, este ano o evento acontecerá entre os dias 14 e 16 de março e contará com o apoio da Prefeitura de São Cristóvão.

A tradicional romaria já tem mais de 200 anos de história e anualmente reúne cerca de 70 mil fiéis de diversas partes do Brasil, que juntos expressam sua fé no Centro Histórico da cidade. Para iniciar os preparativos e melhor entender as demandas da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, realizadora do evento, o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento, reuniu-se com Frei Pedro, responsável pela paróquia, e representantes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsurb), visando alinhar estratégias para receber os romeiros com conforto e segurança.

Segundo o prefeito Júlio Nascimento, a igreja apresentou o planejamento do que pretende fazer durante os três dias da festa, e, junto à Semsurb, a Prefeitura irá analisar as demandas e garantir tranquilidade nesse processo. Para isso, já foi marcada uma segunda reunião, visando definir o que será possível atender dentre as necessidades apresentadas.

“Em um primeiro momento, percebi que algumas solicitações trazem incrementos em relação ao que foi feito no ano passado, mas, de uma forma geral, é uma estrutura que já vem sendo atendida ao longo dos anos. Além disso, vamos nos reunir novamente com outras secretarias envolvidas, como a Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), para trabalhar a estratégia de forma colaborativa e fazer uma festa ainda mais organizada do que a do ano passado”, explicou o gestor municipal.

A diretora de conservação do Patrimônio Público da Semsurb, Lúzula dos Reis, reforçou a relevância da Romaria de Senhor dos Passos para a religiosidade e a cultura do município, destacando a importância do diálogo e colaboração na realização. “A Prefeitura está organizando suas secretarias para compreender quais serão as suas contribuições e antecipar a organização de todas as necessidades para atender o melhor possível a todos os cidadãos que prestigiam a festa”, pontuou.

Para o Frei Pedro, representante da paróquia realizadora da romaria, discutir as possíveis melhorias na estrutura do evento, unindo Igreja e Prefeitura, é fundamental para o melhor acolhimento dos romeiros durante os três dias de peregrinação. “Queremos que todos possam vivenciar sua fé e, ao mesmo tempo, aproveitar a rica cultura desta cidade. Graças a Deus, tudo ocorreu da melhor forma possível. Estamos alinhando o que é necessário para a festa atender bem tanto à população quanto aos romeiros”, realçou.

A Romaria de Senhor dos Passos

Realizada anualmente em São Cristóvão, a Romaria do Senhor dos Passos é uma das mais expressivas manifestações da fé católica do Brasil. A festa acontece durante a quaresma, preparando os fiéis para a Páscoa, e é marcada por duas procissões: na sexta, a trasladação noturna da imagem, que parte do Santuário São Judas Tadeu, conhecido como a Igreja dos Capuchinhos, em Aracaju, até a Matriz Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão; e no domingo, a Procissão do Encontro, que reúne as imagens do Senhor dos Passos e Nossa Senhora da Soledade na Praça São Francisco, onde ocorre o Sermão do Encontro e o Canto da Verônica.

Reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Sergipe, a romaria combina tradição e devoção e, durante seu desenvolvimento, é comum rituais como a prática de levar objetos como imagens de partes do corpo, chaves e outros itens como forma de promessa, além da realização de mais de 20 missas.

Por Yago de Andrade Santos – Foto Heitor Xavier