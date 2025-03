Romaria de Senhor dos Passos será de 14 a 16 de março em São Cristóvão

A Romaria de Senhor dos Passos acontece na próxima semana, de 14 a 16 de março, em São Cristóvão, com o tema “Nos passos de Jesus nos tornamos peregrinos da esperança e da caridade”.

O evento que mobiliza milhares de fiéis, é uma das mais expressivas manifestações da fé católica no Brasil, marcada por um profundo espírito de penitência e preparação para a Páscoa. Ao longo dos anos, a romaria se consolidou como um evento que transcende o aspecto religioso, envolvendo toda a comunidade e atraindo turistas para a histórica cidade.

A programação começa na sexta-feira, 14, com o 4º Ofício de Senhor dos Passos, às 18h30, na Igreja do Carmo Menor, no Centro Histórico de São Cristóvão. Às 21h, será celebrada uma missa no Santuário São Judas Tadeu, também conhecido como Igreja dos Capuchinhos, em Aracaju. Na sequência, às 22h, ocorre a trasladação noturna da imagem de Senhor dos Passos até a Paróquia e Santuário Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão.

No sábado, 15, a programação se intensifica, com missas durante todo o dia em diversos pontos da cidade. Às 19h, na Praça Senhor dos Passos, será celebrada a última missa do dia, seguida pela tradicional Procissão de Penitência, onde os fiéis, segurando velas, seguem a imagem de Senhor dos Passos, rememorando os sete passos de Cristo até sua morte. A procissão é um momento de intensa devoção e reflexão, com todos os participantes fazendo suas preces e pagando promessas.

O grande ápice da celebração acontece no domingo, 16, com a Procissão do Encontro. Às 16h, as imagens de Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores se encontram na Praça São Francisco, reunindo os fiéis em um dos momentos mais emocionantes da romaria. Além disso, durante todo o domingo, os fiéis poderão participar de missas em diversos locais e realizar suas confissões no Convento do Carmo. Também será possível visitar as imagens de Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores no Santuário Nossa Senhora da Vitória e na Igreja do Carmo Menor, respectivamente.

Júlio Nascimento, prefeito de São Cristóvão, destacou a importância do evento para a cidade e reforçou que a Prefeitura estará disponibilizando todo apoio necessário para acolher os romeiros. “A Romaria de Senhor dos Passos é um marco em nossa cidade, que vai além da religião. Ela é uma verdadeira manifestação cultural que atrai visitantes de todas as partes e fortalece a identidade de São Cristóvão. Através das nossas secretarias, iremos dar todo suporte para que os romeiros se sintam bem acolhidos em nossa cidade.”

A Romaria

A Romaria do Senhor dos Passos, que tem suas raízes no século XVII, trazida pelos Frades Carmelitas, se consolidou como um dos maiores eventos religiosos do país, especialmente em São Cristóvão. A cidade, que é considerada a Cidade Mãe de Sergipe, se tornou um importante centro de devoção, e a romaria tem sido realizada anualmente, atraindo milhares de romeiros e visitantes. O ponto culminante da celebração é a procissão, que refaz o caminho da Via Sacra, com paradas que evocam os momentos de sofrimento de Cristo, criando uma atmosfera de grande fé e emoção.

Em 2015, a Procissão de Passos foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Sergipe, reconhecendo sua importância religiosa, histórica e cultural para o estado e para o país. A celebração não é apenas uma expressão de fé, mas também um momento de renovação espiritual, fortalecimento de laços comunitários e preservação das tradições que atravessam gerações.

Programação completa

Sexta-feira: 14/03

18h30 – 4° Oficio de Senhor dos Passos (Igreja do Carmo Menor).

21h – Ofício no Santuário São Judas Tadeu (Capuchinho).

22h – Caminhada com o Senhor dos Passos com destino ao Santuário Nossa Senhora da Vitória.

Sábado: 15/03

06h – Missa na Igreja Senhor dos Passos

11h – Missa na Matriz/Santuário

16h – Missa na Matriz/Santuário

17h – Missa na Igreja do Carmo

19h – Missa Praça Senhor dos Passos e Procissão de Penitência após a missa

Domingo: 16/03

06h – Missa na Matriz/Santuário

07h – Missa na Igreja do Carmo

08h – Missa no Palco ao lado da Matriz/Santuário

08h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

09h – Missa na Igreja do Carmo

09h – Missa na Capela São João Batista

09h – Missa no Cristo Redentor

10h – Missa na Igreja do Carmo

11h – Missa na Igreja do Carmo

11h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

12h – Missa no Palco ao lado da Matriz/Santuário

13h – Missa na Igreja do Carmo

13h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

14h – Missa no Palco ao lado da Matriz/Santuário

15h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

16h – Saída das Imagens para o encontro, em seguida o sermão do encontro e o cântico da Verônica

19h – Missa de encerramento na praça Senhor dos Passos

Fonte: Prefeitura de São Cristóvão – Foto: Heitor Xavier)