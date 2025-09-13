ROMPIMENTO DE ADUTORA DEIXA ARACAJU, BARRA DOS COQUEIROS E NOSSA SENHORA DO SOCORRO SEM ÁGUA

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) comunica que, no início da noite desta sexta-feira (12), foi detectada uma redução súbita e significativa na vazão de água recebida na Estação de Tratamento João Arnaldo, em Nossa Senhora do Socorro. Foi identificado e localizado um rompimento na adutora do São Francisco, em um trecho no município de Capela, no leste sergipano.

Equipes de manutenção estão em campo e permanecerão em atividade durante toda a madrugada para proceder o reparo ao dano. Por conta da ocorrência, a produção de água no sistema foi paralisada preventivamente, o que impactará no fornecimento de água tratada à concessionária Iguá para abastecimento nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

A Deso manterá o monitoramento contínuo da adutora e informará a evolução dos trabalhos e o prazo estimado para a normalização do abastecimento assim que possível. A orientação é que a população faça uso consciente de água, para evitar o desabastecimento.