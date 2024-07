Rompimento de rede de água de 300mm causa cratera e desabastecimento na Avenida Matadouro

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa que o rompimento de uma rede de abastecimento de água de 300 milímetros na manhã desta quarta-feira (10), abriu uma cratera e provocou o desabastecimento na Avenida Matadouro, no Bairro Jardim Centenário, em Aracaju.

A Deso informou ainda que o Conjunto Princesa Isabel, Conjunto Almirante Tamandaré, Bairro Soledade, parte do Bairro Santos Dumont e do 18 do Forte tiveram o abastecimento interrompido e tem previsão para finalizar os serviços às 15h. O retorno da água deve ocorrer gradativamente.

Foto Deso