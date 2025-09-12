Rompimento em adutora afeta abastecimento de água em 12 municípios do Sertão

A Iguá Sergipe informou nesta sexta-feira (12), que um rompimento na Adutora do Semiárido provocou a interrupção no abastecimento de água em 12 municípios e povoados do Sertão.

A empresa informou que as cidades afetadas foram Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Carira, Pinhão, Pedra Mole, Feira Nova, Graccho Cardoso, Aquidabã, Poço Redondo e São Miguel do Aleixo.

A Iguá informou ainda que equipes operacionais estão atuando no reparo para reduzir os impactos na região e a previsão é que o fornecimento seja restabelecido de forma gradativa a partir das 23 horas de hoje.

Em caráter emergencial, a empresa disponibilizou caminhões-pipa para atender a população. A Iguá também recomenda o uso consciente da água armazenada, evitando desperdícios e priorizando atividades essenciais.

Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais de atendimento: telefone e WhatsApp 0800 400 4482, agência digital www.digiigua.igua.com.br ou aplicativo Digi Iguá.