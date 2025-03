Rompimento em adutora afeta abastecimento em cidades de Sergipe

O rompimento na tubulação da Adutora do Semiárido deixou sem água cerca de 100 mil pessoas no sertão de Sergipe.

As informações passadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) são de que após solucionar vazamento na Adutora Semiárido na última sexta-feira (07), surgiu novo rompimento, desta vez na saída da casa de bombas da adutora.

Por esta razão, o sistema está momentaneamente comprometido, com parada emergencial. A previsão é que, com a conclusão do serviço, o restabelecimento gradativo aconteça ainda nesta segunda-feira (10), a partir das 22h.

Por conta disso, o abastecimento está afetado em Nossa Senhora da Glória, Carira, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora Aparecida, Frei Paulo, Pedra Mole, Pinhão, zona rural de Gararu e Ribeirópolis, os povoados Lagoa Rasa, São Mateus, Queimadas, Lagoa da Mata, Salgado, Caenda, Velame e Malhada das Capelas.

A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais, evitando-se o desperdício. Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195, com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.