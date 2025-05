Rosário do Catete divulga programação oficial da Festa do Catete 2025

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, divulgou a programação oficial da tradicional prévia junina, a Festa do Catete. Com atrações culturais e grandes nomes da música regional e nacional, o evento acontece nos dias 14 e 15 de junho, prometendo movimentar o município e atrair visitantes de toda a região.

No sábado (14), a festa começa a partir das 19h, na Praça dos Quiosques. A abertura ficará por conta da Quadrilha Xodó da Vila, de Aracaju, seguida pelo show da Banda Capim Canela, às 20h30. Às 22h, a Quadrilha Forró do Milho, de Rosário do Catete, toma conta do palco com sua animação e coreografias típicas. Em seguida, às 22h40, é a vez da Banda Raio da Silibrina contagiar o público. Encerrando a noite, a cantora Priscila Carolynne se apresenta a partir de 00h30.

No domingo (15), a programação começa mais cedo, às 15h, com a tradicional Cavalgada do Catete 2025. A concentração acontece no município de General Maynard, com saída ao som de Danielzinho Caceteiro, que puxa os cavaleiros e amazonas até a sede de Rosário do Catete. Na Praça de Eventos, a festa continua com o show do cantor Mikael Santos, às 19h. Às 20h30, a dupla Iguinho e Lulinha sobe ao palco com seu repertório de sucessos. Fechando com chave de ouro, a cantora Samyra Show se apresenta às 22h, encerrando a programação com muita animação.

Por Keizer Santos