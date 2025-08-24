Roupas e brinquedos são doados para o Centro Espírita Paz e Luz em em Riachão do Dantas

Na manhã deste sábado o blog Espaço Militar, representado pelo advogado Márlio Damasceno, fez a entrega de roupas e brinquedos, fruto de doações feitas através de amigos e que foram entregues ao Centro Espírita Paz e Luz, que faz um brilhante trabalho com a comunidade carente em Riachão do Dantas, em Sergipe.

As doações foram entregues ao juiz de direito Dr. Manoel Costa Neto, que administra está linda linda obra social.

O blog Espaço Militar agradece a todos os parceiros pelas doações efetivadas e em especial ao amigo Gilson dos Ovos, que possui banca no mercado central de Aracaju, pelo volume de doações realizadas.

Deus abençoe grandemente a todos que colaboraram e continuamos a fazer arrecadações permanentes como o objetivo de ajudar ao próximo.

Matéria do blog Espaço Militar