Ruas de Propriá começam a receber pavimentação, parceria entre a Prefeitura e o Governo

A Prefeitura de Propriá, em parceria com o Governo de Sergipe, iniciou, na manhã desta quarta-feira, 6, os serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade. A ação marca o início da primeira etapa das obras de pavimentação urbana, que irão beneficiar moradores e melhorar a mobilidade no município.

Os serviços atendem a uma solicitação da gestão municipal ao Governo, que autorizou a liberação de aproximadamente 10 mil metros quadrados de asfalto para esta primeira fase do projeto.

A obra começou pela Rua Marechal Deodoro da Fonseca, localizada ao lado da Igreja do Rosário, uma das vias mais críticas para o tráfego local. Com aproximadamente 300 metros de extensão, a via asfaltada proporcionará maior fluidez ao trânsito e mais segurança para pedestres, incluindo pessoas com deficiência.

Nesta etapa inicial, também estão sendo contempladas a Rua Elmiro Costa, a Travessa do Bairro Fernandes e o trecho de ligação com a Rua Francisco Porfírio de Brito.

Moradora da região, dona Joselita comemorou a chegada do asfalto. “A rua está ficando muito bonita e vai melhorar bastante para todos, tanto os moradores quanto quem passa por aqui. Estão todos de parabéns pela obra”, afirmou.

O prefeito Luciano de Menininha acompanhou o início dos serviços e reforçou a importância da parceria com o Estado para o desenvolvimento de Propriá. “Quero agradecer ao governador, que tem sido sensível às necessidades da nossa cidade e não tem medido esforços para atender as nossas reivindicações. Essas melhorias vão impactar diretamente na mobilidade urbana e na qualidade de vida da nossa população”, declarou.

As obras de asfaltamento seguem em ritmo intenso e fazem parte do compromisso da atual gestão de promover mais infraestrutura e bem-estar para os propriaenses.

