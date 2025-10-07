Ruas passam a sentido único em Estância; SMTT inicia fase educativa antes da fiscalização

A Prefeitura de Estância, por meio da SMTT, iniciou em 2 de outubro a mudança de circulação em trechos do município. Ruas que eram de mão dupla passam a operar em sentido único para aumentar a fluidez e reduzir conflitos. Até 12 de outubro, agentes realizam blitz educativa. A partir dessa data, começa a fiscalização normal.

A ação integra o compromisso do governo municipal, sob o comando do prefeito André Graça, de reorganizar o sistema viário com foco em segurança, mobilidade e respeito à sinalização. O trabalho inclui ajustes de sentido, reforço de placas e orientação direta aos condutores.

“Transformar vias de mão dupla em sentido único reduz cruzamentos de alto risco, melhora o escoamento e confere previsibilidade ao motorista. Nossa equipe atuará de forma educativa até 12/10; depois, a regra passa a valer com fiscalização regular”, afirma.

Como ficam as vias

Rua José Antônio de Oliveira: sentido único da Rua Pedro

Homem da Costa para a Rua Marechal Deodoro (em frente à

Orlinha de Todos.

Rua paralela, abaixo da Pedro Homem da Costa: sentido

contrário, da Marechal Deodoro para a Pedro Homem da Costa

(acesso vindo da subestação), para estas as placas estão sendo confeccionadas.

Rua Filadelfo Luís da Costa: sentido Centro → bairro Alagoas

em toda a extensão, do fundo do Sesp ao cruzamento com a Rua

do Arame.

Rua Antônio Costa Carvalho: sentido Av. Tenente

Elói → bairro Paraíso.

Por que mudar

Estância possui cerca de 33 mil veículos cadastrados, dos quais 17 mil são motocicletas e motonetas. O volume pressiona o viário

em horários de pico. Desde 2020, a SMTT requalificou mais de 100 vagas de estacionamento, incluindo vagas exclusivas para pessoas

com mobilidade reduzida nas áreas centrais.

“As alterações são graduais e baseadas em estudos. Outras vias podem receber ajustes após monitoramento de fluxo e consulta às

comunidades”, complementa Sílvio Barreto.

Serviço ao motorista

Vigência: mudanças ativas desde 2/10.

Blitz educativa: até 12/10.

Fiscalização normal: a partir de 12/10.

Recomendação: atenção redobrada à nova sinalização e ao

sentido único (mão única).

Por Genilson Máximo

Fonte: SECOM