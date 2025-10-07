Ruas passam a sentido único em Estância; SMTT inicia fase educativa antes da fiscalização

A Prefeitura de Estância, por meio da SMTT, iniciou em 2 de outubro a mudança de circulação em trechos do município. Ruas que eram de mão dupla passam a operar em sentido único para aumentar a fluidez e reduzir conflitos. Até 12 de outubro, agentes realizam blitz educativa. A partir dessa data, começa a fiscalização normal.
A ação integra o compromisso do governo municipal, sob o comando do prefeito André Graça, de reorganizar o sistema viário com foco em segurança, mobilidade e respeito à sinalização. O trabalho inclui ajustes de sentido, reforço de placas e orientação direta aos condutores.
“Transformar vias de mão dupla em sentido único reduz cruzamentos de alto risco, melhora o escoamento e confere previsibilidade ao motorista. Nossa equipe atuará de forma educativa até 12/10; depois, a regra passa a valer com fiscalização regular”, afirma.
Como ficam as vias
Rua José Antônio de Oliveira: sentido único da Rua Pedro
Homem da Costa para a Rua Marechal Deodoro (em frente à
Orlinha de Todos.
Rua paralela, abaixo da Pedro Homem da Costa: sentido
contrário, da Marechal Deodoro para a Pedro Homem da Costa
(acesso vindo da subestação), para estas as placas estão sendo confeccionadas.
Rua Filadelfo Luís da Costa: sentido Centro → bairro Alagoas
em toda a extensão, do fundo do Sesp ao cruzamento com a Rua
do Arame.
Rua Antônio Costa Carvalho: sentido Av. Tenente
Elói → bairro Paraíso.
Por que mudar
Estância possui cerca de 33 mil veículos cadastrados, dos quais 17 mil são motocicletas e motonetas. O volume pressiona o viário
em horários de pico. Desde 2020, a SMTT requalificou mais de 100 vagas de estacionamento, incluindo vagas exclusivas para pessoas
com mobilidade reduzida nas áreas centrais.
“As alterações são graduais e baseadas em estudos. Outras vias podem receber ajustes após monitoramento de fluxo e consulta às
comunidades”, complementa Sílvio Barreto.
Serviço ao motorista
Vigência: mudanças ativas desde 2/10.
Blitz educativa: até 12/10.
Fiscalização normal: a partir de 12/10.
Recomendação: atenção redobrada à nova sinalização e ao
sentido único (mão única).
Por Genilson Máximo
Fonte: SECOM