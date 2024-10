Rumo à vitória: Alberto lidera pesquisa eleitoral para reeleição na Barra

A mais recente pesquisa eleitoral confirma: é Alberto Macedo (União Brasil) reeleito neste domingo, 6, no pleito da Barra dos Coqueiros. De acordo com os dados da pesquisa do Instituto W1, divulgada nesta sexta-feira, 4, pela Rádio FAN FM, o atual prefeito do município é o favorito da população e lidera com 44%.

No cenário espontâneo, o levantamento do W1 mostra Alberto em primeiro lugar, enquanto Airton Martins está em segundo lugar com 38% dos votos, seguido de Danilo de Lula com 4,25%. Nenhum/branco/nulo correspondem 6%; e não sabem/nem responderam representam 7,75%.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SE-08823/2024, a pesquisa entrevistou 400 pessoas entre os dias 29 de setembro a 1º de outubro. A margem de erro é de 5% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Os números da pesquisa apontam uma diferença de 8,25 pontos percentuais, ou seja, acima da margem de erro a pesquisa que foi de 5 pontos percentuais.

Fatores para o favoritismo de Alberto

Entre os fatores determinantes para a liderança de Alberto estão suas ações à frente da Prefeitura nos últimos quatro anos. O atual prefeito foi o responsável pela implementação de diversas obras de infraestrutura e de programas voltados para saúde e assistência social, entre outras áreas.

