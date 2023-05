Sábado é dia de de curtir muito samba no Café da Gente

O projeto Samba da Gente traz neste sábado, 27 de maio, ao palco do Café da Gente Sergipana o Seu Samba e convidados. O evento está repleto de músicos que prometem não deixar ninguém parado. A partir das 20 h, no Bistrô Café da Gente você vai curtir e dançar muito com o som de Sandyalê, Carol Acioli, Tuka Velloz e Gabriel Farani. Os ingressos podem ser adquiridos Sympla no link da bio @nossodomproducoes ou pelo pix através do contato WhatsApp (79) 998541330.

“Depois do sucesso das edições passadas, teremos a sexta edição do projeto Samba da Gente, sempre no Café da Gente Sergipana, situado no Museu da Gente Sergipana. O SEU SAMBA, anfitriões do projeto, receberão uma galera inspirada do samba sergipano!”, enfatizou João Victor diretor do Nosso Dom produções que assina a organização do evento.

Sobre os músicos

Sandyalê é cantora e compositora talentosa, revelação da nova MPB, um dos nomes mais criativos e atuantes na cena contemporânea da aldeia Serigy. Já Carol Acioli é cantora e compositora, parte indispensável dos sábados de Samba da Gente, revelação da música sergipana, com seu carisma e talento tem feito o público cantar junto e dançar.

Tuka Velloz é cantor e compositor, artista multitalento, é representatividade do forró sergipano e da comunicação, é a voz que move a banda Zé Tramela.

Gabriel Farani também é cantor e compositor, famoso pelo “freketê” da banda Os Faranis, é sinônimo de animação, gentileza e boas risadas por onde passa, traz a marca de um artista eclético. Possuindo também um trabalho solo e um autoral dentro da MPB que vem ganhando admiradores nos últimos tempos. Juntos eles prometem levar pro palco versões de grandes canções, bem como autorais, para cantar juntinho, fazer coro e sambar!

O Quê? Projeto Samba da Gente

Quando? Sábado, 27 de maio

Horário? A partir das 20h

Endereço? Av. Ivo do Prado, 398 – Centro

Ingresso? 30 reais e podem ser adquiridos Sympla no link da bio @nossodomproducoes ou pelo pix através do contato WhatsApp (79) 998541330.

Por Herieta Schuster