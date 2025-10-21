Saeb avaliará alunos de 24 escolas da rede municipal de ensino em Itabaiana

Teve início na última segunda-feira, 20, a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em Itabaiana. Alunos de 24 escolas da rede municipal de ensino estão sendo avaliados.

Participam das avaliações, estudantes do 2º ano, 5º ano e 9º ano do ensino fundamental. O resultado das provas permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes.

O Secretário Municipal de Educação, Éder Andrade, destaca a importância das provas do Saeb, para a educação, como um todo e enfatiza que os estudantes da rede municipal tiveram uma preparação, antes das avaliações.

“As provas do Saeb fazem um raio X da qualidade da educação pública e da aprendizagem. A rede municipal está preparada às avaliações, pois fizemos momentos de simulado, preparação, com os nossos estudantes e professores, orientando a todos sobre a importância do Saeb”, comentou Éder.

Ainda segundo ele, com os resultados, as equipes poderão ver o que está dando certo e o que ainda é necessário melhorar, em relação à educação básica. A aplicação das provas segue um cronograma já passado às escolas e acontecerá até 31 de outubro.

Em algumas unidades de ensino da rede municipal de Itabaiana, as provas do Saeb já foram aplicadas ontem e hoje.

