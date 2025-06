Sai lista dos selecionados para a 4ª edição do FestCine Itabaiana

Festival acontece de 30 de julho a 02 de agosto, na UFS – Campus Itabaiana

A cidade de Itabaiana, no agreste sergipano, já se prepara para celebrar a sétima arte! O Festival Internacional de Cinema de Itabaiana, único do interior sergipano, divulgou na última sexta-feira (27), a aguardada lista de filmes selecionados para sua 4ª edição, que acontecerá entre os dias 30 de julho e 02 de agosto, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), Campus Itabaiana. Este ano, o festival alcança um novo patamar ao reunir 85 produções audiovisuais, reforçando sua vocação como importante vitrine para o cinema independente.

Entre os selecionados, estão 30 filmes brasileiros, 30 produções estrangeiras, 13 filmes sergipanos e 12 videoclipes. A diversidade dos trabalhos contempla uma grande variedade de temas, estilos e formatos, promovendo o intercâmbio cultural e a valorização da pluralidade artística no audiovisual contemporâneo.

Os destaques do festival concorrem ao prestigiado Troféu Carneiro de Ouro, que premiará os melhores filmes de cada categoria, incluindo também o vencedor do júri popular — escolhido pelo público presente nas exibições. Já o Troféu Kurarabó, nome inspirado na cultura regional, será concedido às produções com excelência técnica e artística nas categorias: Direção, Roteiro, Atriz, Ator, Fotografia, Edição, Som, Trilha Sonora e Direção de Arte.

Com entrada gratuita e programação aberta ao público, o festival pretende transformar Itabaiana novamente em palco do cinema independente e espaço de encontro entre realizadores, críticos, estudantes e cinéfilos. Além das exibições, estão previstas atividades formativas, rodas de conversa e ações culturais voltadas à comunidade local.

Consolidado como uma das principais vitrines audiovisuais de Sergipe, o Festival Internacional de Cinema de Itabaiana reforça seu compromisso com a democratização da cultura e o fortalecimento da produção cinematográfica fora dos grandes centros urbanos.

A programação completa, os horários das sessões e mais informações sobre os filmes selecionados serão divulgados em breve nos canais oficiais do evento.

Segue lista dos selecionados:

Filmes Brasileiros

– América, do Sul, de Maria Clara Bastos (SP)

– A Chuva do Caju, de Alan Schvarsberg (GO)

– A sua imagem na minha caixa de correio, de Silvino Mendonça (DF)

– Aurora, de Alan Mendonça Furtado (RS)

– Batalha de Flores, de Luis Villaverde e Moira Soares (SP)

– Como Nasce um Rio, de Luma Flores (BA)

– Dalva da Rua Sete, de Gab Lourenzato e Nanda Ferreira (SP)

– Dona Biu, de Gabriela Taulois (RJ)

– Dois Nilos, de Samuel Lobo e Rodrigo de Janeiro (RJ)

– Festa Infinita, de Ander Beça (PE)

– Hélio Melo, de Leticia Rheingantz (AC)

– Intercessões, de Direção Coletiva (AM)

– Kabuki, de Tiago Minamisawa (SP)

– Marés da Noite, de Juliana Sada e Noemi Martinelle (SP)

– Mãe de Ouro, de Maick Hannder (MG)

– Nação Comprimido, de Bruno Tadeu (MG)

– Navio, de Alice Carvalho, Vitória Real e Larinha R. Dantas (RN)

– O Céu não sabe meu nome, de Carol AÓ (SP)

– O medo tá foda, de Esaú Pereira (CE)

– O Último é Mulher do Padre, de Yasser Socarrás (SC)

– Palavra, de Deivison Fonseca Fiuza (BA)

– Quando foi que acordei, de Mariana Corrêa (RS)

– Terminal, de Getsemane Silva e Guilherme Bacalhao (DF)

– Travessia, de Karol Felicio (ES)

– Tudo que Deus quer saber, de Ema Souza (RS)

– Um dia de todos os dias, de Fábio Narciso (MG)

– Variz, de Karuá Tapuia-Tarairiú (PB)

– Veredas, de Igor Rossato (SP)

– Vermelho de Bolinha, de Joedson Kelvin e Renata Fortes (CE)

– Zoya, de Larissa Dardania (MG)

Videoclipes

– Abre Caminho (BA)

Música: Fall Clássico

Direção: Pedro Valverde

– Balanceio do Amor (SP)

Música: Ayana Amorim

Direção: Abraão Oliveira e Di Rodrigues

– Causas da Vida (SE)

Música: Ação Crítica

Direção: Dhido

– Ensolarada (BA)

Música: Rachel Reis

Direção: Bruna Sozzi

– Horizon (SC)

Direção: André Rodrigues Taveira

– Jesus is Black (RJ)

Música: Marcos Sacramento

Direção: Pedro Capello

– Mar Terna Idade (BA)

Música: Rhamayana

Direção: Glauco Neves

– Mercenaries of Love (RJ)

Música: Doce Delix

Direção: Pedro Capello

– Saint Motel – My Type (GO)

Direção: Andy Wolf

– Siciliano (PR)

Música: Helena Sofia

Direção: Rodriane DL

– Sonhos na Despensa (RJ)

Música: Igor Babidi & VND

Direção: Gabriel Vitiello

– Tales From my Hood (RJ)

Música: Akkuma

Direção: Kauê André Sa…

Filmes Sergipanos

– À luz de Vela, de Ju Morandi e Sarah Melo

– Coisa de Preto, de Pâmela Peregrino

– Donas da Terra, de Ana Marinho

– Flow da vida, de Eduardo Santos e Tiko SF

– Mestre Orlando do Couro: Ancestralidade Viva na Pele Talhada, de Bruno Marques

– Mergulho, de Breno Silva e Wilson Neto

– Mexeu Comigo, de Danilo Rodrigues, João Hiago Oliveira e Sara Maylyne

– Os 3 Porkinhos, de Vivian Rafaelli

– Saudade de Coisas, Saudade de Casa, de Alex Frelser

– Sem Corda, Sem Abadá, Sem Vergonha, de Felipe Moraes

– Sobre Plantas, Mãos e Fé, de Danielle Azevedo e Gabriela Alcântara

– Sonata Beladona, de Antônio Rafael

– Volta Seca, a Favor do Vento – Cantigas de Lampião, de Marlon Delano

Filmes Internacionais

– 29 de febrero, de Diego Fandos (Espanha)

– A Noa, de Dani Fortuny (Espanha)

– Blava Terra, de Marine Auclair March (Espanha)

– Breaking Language, de Sofia Castro (Argentina)

– Ciao Peskao, de Andrea García García e Guillermo González Fidalgo (Espanha)

– Días de Lluvia, de Ainara Iungman (Argentina)

– Donde se Quejan los Pinos, de Ed Antoja (Espanha)

– El Mal Donat, de Alfons Casal e Hector Mas (Espanha/Andorra)

– El Que No Ve, de Natxo Leuza (Espanha)

– Eléctron, de Mehran Ranjbar (Irã)

– How Lucy Gave Birth To Us, de Donika Gashi (Suiça)

– Imade, de Ignacio Acconcia González (Espanha)

– La Compañia, de José María Flores (Espanha)

– LÍbranos del Mal, de Andrea Casaseca (Espanha)

– Los Invitados de Amaia, de George Todria (Espanha/Geórgia)

– My Father Is Afraid of Water, de Prateek Rajendra Srivastava (Índia)

– Nuestro Pequeño Viaje, de Martín Durán Sacristán (Espanha)

– Paper Players’ War, de Gerard Bernardo (Filipinas)

– Rachid, de Rachida El Garani (Bélgica)

– Rasti, de Paolo Bonfadini e Davide Morando (Itália)

– Señora Bien, de Jose Maria Carrizo (Argentina)

– Someone else’s life, de Umi Aravena (Chile)

– Sushi, de Iván Morales (Espanha)

– Thanks, Jordi., de Arturo Spano (Argentina/Itália)

– The Boy Who Cheated Death, de Pipou Phuong Nguyen (França/Taiwan)

– The Little Shopping Trolley, de Laurence Ly (Canadá)

– The Quiet Art, de Johnny Phillips, Ross Wilcox (EUA)

– The spring never returns, de Si Wei Yu (China)

– When The Sun Above Our Memories, de Umut Yılmazer (Turquia)

– Witness, de Aida Tebianian (Irã)

Texto Cândida Oliveira – Foto Sara Maylyne1