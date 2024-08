Saiba como reduzir o consumo de energia de forma interativa

Visitantes também podem conhecer o espaço no final de semana

Aprender de forma interativa sobre como reduzir o consumo de energia é um dos objetivos da estação de conhecimento do Espaço Energia, localizado na Praça Theodorico Prado Montes, no bairro Farolândia. O espaço é aberto ao público de segunda a domingo e oferece 16 estações do conhecimento sobre a energia elétrica.

No tour virtual em uma residência, os visitantes vão conhecendo cada cômodo e aprendendo mais sobre os eletrodomésticos e como utilizá-los de forma consciente para evitar o desperdício de energia elétrica. O chuveiro elétrico, por exemplo, é um dos eletrodomésticos que mais consome energia e com temperaturas mais amenas é utilizado com mais frequência.

“Em cada cômodo, os visitantes vão consumindo informações importantes sobre os eletrodomésticos. Mudanças de hábitos fazem a diferença na redução de consumo e como consequência na conta de energia. Ações simples como desligar as luzes de locais sem pessoas, banhos mais curtos com o chuveiro elétrico, passar ferro menos vezes por semana, entre outros hábitos, podem contribuir para essa redução de consumo”, orienta o especialista em Eficiência Energética da Energisa, Pedro Lins.

Além da estação da redução de consumo, o visitante também pode conhecer outras estações do conhecimento. A visita começa com a experiência no planetário com projeção em 180°, mostrando o início da energia no universo. Em seguida, é possível conhecer a história da energia com os grandes cientistas. As outras estações trazem orientações de forma lúdica e interativa sobre redução do consumo de energia, segurança, a história da Energisa em Sergipe, novas tecnologias, cinema 7D mostrando os caminhos da energia elétrica, piso piezoelétrico que gera energia com o movimento, entre outros atrativos.

Visita ao espaço

A visita guiada tem duração média de uma hora e precisa ser agendada com antecedência pelo telefone 3085-9668. O horário de funcionamento do Espaço Energia durante a semana é das 7h30 às 17h30 com intervalo para almoço das 11h30 às 13h30. No sábado e domingo, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30.

Por Adriana Freitas