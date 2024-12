Veja principais cuidados com a rede elétrica antes de realizar pinturas

Manuseio de equipamos próximos à rede elétrica traz riscos

Com as temperaturas mais quentes e as festas de final de ano se aproximando, muitas famílias aproveitam o momento para realizar pinturas ou pequenas reformas nas residências. Antes de iniciar esses serviços, é importante adotar alguns cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica.

O coordenador de Segurança da Energisa em Sergipe, Robson Jezler, reforça as principais orientações para quem vai iniciar esse tipo de serviço. “Antes de iniciar qualquer obra, seja reforma, pintura ou construção, é fundamental planejar e respeitar a distância da rede elétrica. Intervenções na rede são perigosas e devem ser realizadas exclusivamente por profissionais habilitados. Não seguir essas medidas de segurança pode resultar em choques elétricos e até mesmo em fatalidades”, alerta.

Ainda segundo Robson, as paredes, janelas e sacadas não podem ser erguidas em uma distância menor que três metros da rede de energia. Essas distâncias devem ser observadas pelos profissionais antes de executar os serviços nas residências. A atenção também deve ser redobrada ao manusear andaimes, varas metálicas, bicas, escadas ou qualquer outra ferramenta utilizada durante o serviço.

“É muito importante que esses profissionais fiquem atentos em relação ao manuseio de equipamentos utilizados nesses serviços. A distância da rede elétrica deve ser observada antes da execução do serviço para evitar acidentes”, reforça Robson.

Orientações de segurança

– Não suba nos postes ou instale nos mesmos placas e equipamentos diversos;

– As unidades da Energisa têm protocolos rígidos de segurança. Só colaboradores da empresa podem entrar nesses locais restritos como as subestações, pois há risco de choque elétrico;

– Monte andaimes longe da rede elétrica e nunca deixe vergalhões e calhas tocarem na rede;

– Ao manobrar caminhões ou bascular caçambas, cuidado com a rede elétrica. Verifique a altura do caminhão e da rede;

– Sempre use os equipamentos de segurança;

– Ao fazer pequenos reparos em aparelhos elétricos, certifique-se de desligá-los da tomada;

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Gisa: (79) 98106-0715

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas – foto assessoria