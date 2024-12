Salário de dezembro dos servidores da PMA serão pagos nesta sexta-feira

Os servidores públicos municipais da prefeitura de Aracaju (PMA), ativos e inativos, da administração direta e indireta, terão os vencimentos creditados em conta nesta sexta-feira (20).

Com a medida, a gestão injetará R$ 120 milhões na economia local. “Estamos encerrando o ano com a antecipação do salário de dezembro, garantindo que todos os nossos servidores tenham os vencimentos em conta nesta sexta-feira. Isso reflete nosso compromisso em manter o pagamento em dia, como fizemos ao longo de todo o ano”, destacou o prefeito Edvaldo Nogueira.

Com informações da PMA