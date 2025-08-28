Salgado será sede da 56ª edição do ‘Sergipe é aqui’ na próxima sexta-feira, dia 5

O programa ‘Sergipe é aqui’, criado pelo Governo do Estado e coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), tem como principal missão ampliar o acesso da população de todo o estado, de forma humanizada, a importantes serviços de promoção da cidadania. Na próxima sexta-feira, 5, ele chega à cidade de Salgado, no centro-oeste sergipano. Conhecido pela forte presença de fontes termais e por possuir um dos principais cartões-postais da região, com o balneário municipal, o município se transformará por um dia na sede do Governo do Estado.

Durante todo o dia, os mais de 20 mil habitantes do município e cidades vizinhas terão acesso a um variado leque de atendimentos disponibilizados pela administração estadual e órgãos parceiros. Por meio de uma estrutura itinerante, concentrada no entorno do Centro de Excelência Deputado Joaldo Vieira Barbosa, o programa oferecerá serviços como emissão de documentos, a exemplo do CPF, CIN e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); doação e cadastro para o banco de medula óssea; atendimentos médicos e odontológicos; castração de gatos; atendimento de proteção ao consumidor (Procon); Defensoria Pública; vistoria veicular e até exames de DNA para identificação de paternidade, entre outros.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, cada edição do ‘Sergipe é aqui’ confirma o compromisso do Governo em estar próximo da população, ouvindo suas demandas e levando serviços que transformam vidas. “Em Salgado, o município se tornará por um dia a sede do Governo do Estado, garantindo ainda mais cidadania, acolhimento e oportunidades para todos os moradores da região. São mais de 160 tipos de serviços que, a cada edição, se aperfeiçoam para atender a população com qualidade”, destacou.

Segundo o prefeito do município, Givanildo de Souza, as expectativas para a realização da 56ª edição do ‘Sergipe é aqui’ são bastante positivas não somente para a gestão, mas principalmente para a população. “Sabemos que toda a estrutura que vem acompanhada do Governo do Estado no ‘Sergipe é aqui’ vai ajudar na resolução de demandas, principalmente nos setores de infraestrutura e saúde, e nós estamos convidando toda a população do município e das redondezas para participar dos serviços ofertados durante o programa. Teremos ônibus e toda a estrutura disponível para que a comunidade esteja presente no dia 5 de setembro”, disse.

