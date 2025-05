Salva Junina abre oficialmente festejos juninos no estado de Sergipe

O governador Fábio Mitidieri prestigiou a abertura oficial dos festejos juninos no estado, nesta quinta-feira, 29, com a tradicional Salva Junina, realizada na Concha Acústica do Centro de Criatividade, no bairro Cirurgia, em Aracaju. A programação contou com apresentações de quadrilhas juninas, espetáculo teatral, manifestações artísticas e culturais, além da coroação e posse oficial dos novos Rei e Rainha do País do Forró. A Salva Junina é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

A programação da noite foi aberta com a apresentação do grupo cultural Peneirou Xerém, coletivo multiartístico composto por 35 integrantes, majoritariamente da terceira idade, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Aracaju. “Mês de junho não tem como não ficar feliz pelo nosso povo, pela nossa sergipanidade aflorando cada vez mais nos festejos. Hoje é um dia especial, dia de abertura oficial dos festejos com a Salva Junina. Temos até dois meses de comemoração pela frente, se somarmos Arraiá do Povo e Vila do Forró. É época de nossas tradições, comidas típicas, quadrilhas juninas e muito forró”, afirmou o governador Mitidieri.

A quadrilha Unidos em Asa Branca, de Aracaju, vencedora do concurso Gonzagão, e a quadrilha Balanço do Nordeste, do município de Umbaúba, no sul sergipano, vencedora do concurso Arranca Unha, foram as quadrilhas que se apresentaram na noite. Dando sequência à festa, houve a troca de faixas e a coroação do casal eleito como Rei e Rainha do País do Forró, Danilo Sousa e Polly Freitas, de Simão Dias, município do agreste do estado. Eles darão continuidade ao reinado deixado por Orlanio Macedo e Sophia Albino, promovendo nos eventos culturais do estado a mensagem de que Sergipe é o ‘País do Forró’.

Outro destaque da noite foi a ‘Ópera do Milho’, espetáculo apresentado pelo Grupo Imbuaça, que voltou aos palcos em 2023, após 18 anos sem ser encenado. A obra mistura teatro popular, humor e religiosidade, numa narrativa que celebra a oralidade e a criatividade do teatro popular nordestino. “Trazer de volta a Ópera do Milho à casa onde nasceu é muito importante para todos nós. É um espetáculo que envolve 84 pessoas e é o maior já montado em Sergipe”, ressaltou Lindolfo Amaral, diretor do Grupo Imbuaça e coordenador da Ópera do Milho.

Reconhecido como patrimônio imaterial de Sergipe desde 2003, o Barco de Fogo, tradicional alegoria pirotécnica da cidade de Estância, feita com madeira e fogos de artifício, também integrou a programação da Salva Junina. A apresentação foi acompanhada da tradicional guerra de espadas.

Salva Junina

A Salva Junina passou a compor oficialmente o calendário junino do estado em 2023. Toda a arena do Centro de Criatividade é preenchida por sergipanos e turistas entusiastas das tradições juninas.

O evento também fortalece a economia e fomenta o trabalho de pequenos empreendedores, já que muitos moradores, especialmente da Maloca, utilizam o espaço para vender seus produtos, como comidas típicas, cachorro quente, pipoca e brinquedos para as crianças. “Hoje é a abertura oficial dos festejos juninos com a Salva Junina e oficialmente está tudo pronto para o maior São João do país”, declarou o diretor-presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Foto: Arthur Soares