SAMBA DE PAREIA REPRESENTA SERGIPE NO FESTIVAL CENA NE E DESTACA RIQUEZA DAS TRADIÇÕES DE LARANJEIRAS

A rica cultura popular do município de Laranjeiras, na região da Grande Aracaju, foi destaque na 5ª edição do Festival Cena Nordeste 2024, evento que promove o intercâmbio cultural e reúne expressões de arte e cultura dos nove estados do Nordeste. Com mais de três séculos de existência e 42 anos dedicados ao seu resgate, o grupo folclórico Samba de Pareia representou Sergipe no festival com uma apresentação no último domingo, 1º de setembro, no Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda (PE). A participação contou com o apoio cultural do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

O Festival Cena Nordeste, iniciativa da Câmara Temática da Cultura do Consórcio Nordeste, é realizado de forma colaborativa pelos nove estados da região. Além do intercâmbio cultural entre os estados, o evento promove o desenvolvimento econômico por meio do turismo cultural, além do fortalecimento da identidade e da cultura nordestina.

Para a coordenadora do grupo, Maria José dos Santos, conhecida como “Cecé”, representar o estado no Festival Cena Nordeste foi uma experiência muito positiva e com muito acolhimento. “A técnica da Funcap, Grazzy Coutinho, nos deu todo o suporte necessário e foi uma ótima companheira. O evento foi um verdadeiro sucesso. Tudo correu bem, desde a hospedagem até a apresentação e a viagem. Foi uma experiência muito agradável para nós”, celebrou.

“Cecé” também destacou a calorosa recepção que o grupo encontrou em Olinda. “Quando chegamos lá fomos muito bem recebidos, a acolhida de todos foi excelente. Não tenho nada a reclamar, apenas agradecer à equipe da Funcap que possibilitou esse intercâmbio e escolheu nosso grupo para participar do Festival Cena Nordeste,” completou.

O ator e diretor de teatro Lindolfo Amaral, um dos responsáveis pela curadoria dos grupos participantes, explicou que o processo de seleção teve como objetivo valorizar a rica diversidade cultural de cada estado. “Nossa região tem uma diversidade gigantesca de grupos de culturas populares, e nosso objetivo foi destacar essa diversidade. Por exemplo, do Rio Grande do Norte escolhemos um mamulengueiro, tradição que hoje conta com poucos representantes no Nordeste. Já em Sergipe selecionamos o samba de coco”, pontuou.

Lindolfo também comentou sobre a escolha do Samba de Pareia para representar Sergipe: “É uma manifestação cultural muito genuína da cidade de Laranjeiras, especificamente da comunidade da Mussuca. Não encontramos essa forma de samba de pareia em outras cidades da região, o que torna o grupo único e especial. Por isso decidi selecionar o grupo para representar Sergipe no festival”.

Sobre o Festival Cena Nordeste

O Festival Cena Nordeste já percorreu estados como Paraíba, Alagoas, Maranhão, Piauí e Pernambuco. A próxima edição está programada para os dias 21 e 22 de setembro em Natal (RN), e logo em seguida será a vez de Sergipe sediar o evento, nos dias 11 e 12 de outubro.

Foto: Ascom Funcap