Sambalá na Bica celebra ritmos afro-brasileiros na abertura do Fasc 2025

Programação especial terá shows e oficinas culturais das 11h às 18h na Bica dos Pintos

A abertura do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) 2025 será marcada pela potência dos ritmos afro-brasileiros com o Sambalá na Bica, nesta quinta-feira, 20, na Bica dos Pintos, das 11h às 18h. Na programação, Afoxé de Odé, Samba de Meia Hora, Afoxé Di Preto e Bruninho, além de cortejos e oficinas de percussão, dança e culinária afro-brasileira.

A edição especial do Sambalá na Bica acontece no Dia da Consciência Negra, reforçando a importância da data como uma forma de celebração e destaque da cultura e da arte negra. Para Edwyn Gomes, do Samba de Meia Hora, será um momento duplamente especial, pois o dia 20 de novembro é a data de criação do grupo, composto por artistas dos terreiros Pilão de Oxoguian, da Casa Nagô, do Nzô Mavongiro, do Axé Obá Fanidê Odé Bamirê e do Alarokê. “Ao fazer jus com uma programação voltada para cultura afro-brasileira, percebemos a valorização da nossa própria cultura e dos fazedores e mantenedores culturais”, enfatiza.

Edwyn comenta que o público pode esperar muito samba de caboclo e de terreiro, para cantar, bater na palma da mão e cair no samba. “Esperamos uma bela roda e teremos a participação especial do grupo de dança Arà Ìjo, idealizado e coordenado pela professora de dança, coreógrafa e bailarina nossa sambadeira Michelle Pereira”, antecipa.

Mestre Dingo, do Descidão dos Quilombolas, também destaca a força do encontro e afirma que o grupo chega preparado para uma apresentação marcante. “Estamos preparando muito som com uma bateria fervendo, além de muita ancestralidade e energia pura para começar os trabalhos do Fasc lá em cima”, afirma.

Ele reforça que participar do Sambalá é sempre uma satisfação para o grupo. “O samba é uma de nossas raízes, é o que a gente respira e vive no dia a dia. Poder estar mais uma vez em um evento que prestigia o samba de qualidade, desde a programação até o nome, é um privilégio muito grande”, completa Mestre Dingo.

Sobre o evento

O Sambalá é uma celebração cultural de matriz afro-brasileira realizada pelo Ilê Asé Alarokê que reúne música, dança, culinária, cortejos e oficinas formativas. A edição especial no Fasc é realizada com recursos do Edital nº 06/2024 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), voltado à realização de festivais, feiras e mostras culturais, sob execução da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Programação

9h às 11h – Oficinas: percussão afro, dança afro-brasileira e culinária afrobrasileira

11h00 – 12h20: Afoxé de Odé

13h40 – 14h10: Samba de Meia Hora

14h10 – 14h40: Cortejo Descidão dos Quilombolas (1ª Intervenção)

15h – 16h20: Afoxé Di Preto

16h20 – 16h50: Cortejo “Descidão dos Quilombolas” (2ª Intervenção)

17h10 – 18h30: Bruninho

Texto e foto Tirzah Braga