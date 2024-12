Samuel Carvalho anuncia secretariado de Socorro na próxima quinta

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), fará o anúncio oficial dos nomes que integrarão o secretariado do município a partir de 1º de janeiro nesta quinta-feira (19) às 07h em coletiva de imprensa, no Shopping Prêmio, em Nossa Senhora Socorro

Em entrevista ao Jornal da Fan no início do mês, Samuel Carvalho revelou o nome de 06 secretários que fará parte de sua administração: Adriana Carvalho comandará a pasta da Educação; Heitor Santana estará a frente das Finanças; Alcides Jr. comandará a pasta de Serviços Urbanos; Gledson Oliveira ficará à frente da Assistência Social numa indicação do ex-prefeito, Fábio Henrique; Rodolfo Santana comandará a secretária de Comunicação; e o Coronel Márcio está administrando a secretaria de Defesa Social do município.

A informação que circula é que a gestão de Samuel Carvalho, a partir de 2025, terá 23 secretarias municipais e todos os nomes serão revelados na coletiva de imprensa. Na oportunidade da coletiva, todos os novos secretários e secretárias estarão presentes ao lado do prefeito eleito, Samuel Carvalho, e se apresentarão para dar continuidade aos serviços prestados à população e participarão ativamente do processo de reconstrução do município.

Por Uilliam Pinheiro

Com informações da Assessoria de Comunicação