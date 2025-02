Samuel Carvalho assina ordem de serviço para obra de infraestrutura no bairro Piabeta

Investimento de R$ 2.662.659,25 garantirá melhorias na Rua Vanda Carmem

O prefeito Samuel Carvalho assinou, nesta quarta-feira (5), a ordem de serviço para o início das obras de infraestrutura que vão pavimentar e garantir mais acessibilidade aos moradores da Rua Vanda Carmem, no bairro Piabeta. Com um investimento de R$ 2.662.659,25, provenientes de recursos próprios e emenda parlamentar, a obra representa a solução para problemas históricos de infraestrutura na região.

“A Rua Vanda Carmem é um desejo muito antigo da população. São mais de 30 anos que as pessoas estão na lama, inclusive, algumas vezes com a água entrando em suas residências. Essa obra é muito simbólica para a Piabeta e espero retornar em cinco meses, com esse trabalho entregue a essa comunidade, porque a gente percebeu hoje, nos olhos da população, o sentimento de felicidade e esperança”, destacou o prefeito.

Logo após a assinatura da ordem de serviço, as máquinas começaram os trabalhos de reconstrução da rua, que passará por obras de drenagem, terraplanagem, pavimentação em paralelepípedo e construção de calçadas acessíveis. A iniciativa garantirá mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para os moradores.

“Esse é um anseio antigo da população, uma rua muito central que liga a outras localidades. Ela tem recursos presos desde 2002, destinado pelo então deputado federal Jony Marcos, no valor de R$ 1.910 milhão, e complemento de recursos próprios, em contrapartida da Prefeitura, no valor de R$ 752 mil. Um valor elevado, mas que trará qualidade de vida à população do Vanda Carmem”, explicou o secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira.

Com prazo de cinco meses para conclusão, a expectativa é agilizar as obras e entregar a nova rua o mais rápido possível. “O objeto da obra é iniciar com a terraplanagem, para que não ocorra afundamento do solo, logo em seguida a drenagem fluvial e garantir a acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência. Por fim, realizar a pavimentação com paralelepípedo e entregar a rua pronta em julho, em alusão ao aniversário da cidade”, garantiu Rosman.

Para a vendedora e moradora da região, Eliane Santos, a obra representa dignidade para a comunidade, proporcionando mais saúde e segurança. “Em épocas chuvosas, nós ficamos impossibilitados de sair das nossas casas para trabalhar e levar nossas crianças para a escola. Há muito tempo a gente pede que essa rua seja calçada, mas nunca fomos ouvidos até a chegada de Samuel. Agora é um sonho realizado e eu tenho certeza que Socorro vai caminhar. Uma pessoa sem saneamento básico não tem dignidade, então era necessário ter esse olhar para o povo da Piabeta e agora nós temos essa resposta”, afirmou.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação