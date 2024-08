Samuel Carvalho inicia campanha rumo à Prefeitura de Socorro com caminhadas

Em Nossa Senhora do Socorro, o candidato a prefeito do município, Samuel Carvalho (Cidadania), iniciou a campanha eleitoral com caminhadas e mini carreatas pelo Mutirão, Marcos Freire II e Parque dos Faróis. Ao lado do seu candidato a vice, Elmo Paixão (União Brasil), Samuel conversou com a população e apresentou suas propostas. Em todos os bairros por onde passou, é nítida a aceitação dos moradores ao projeto, assim como a esperança no olhar daqueles que desejam a renovação para o município, que vive dias de abandono e negligência por parte da gestão.

“Nós caminhamos, batemos de porta em porta, olhando nos olhos e conversando com os moradores. Não estamos aqui para fazer promessas, estamos aqui para assumir compromissos e mudar de verdade Nossa Senhora do Socorro. Em cada uma das localidades visitadas neste fim de semana nós vimos o povo fazendo o gesto da mudança, saindo para nos abraçar e depositando em nós a sua esperança, por isso continuaremos caminhando, por um futuro melhor para Socorro”, afirmou Samuel.

Dentre suas propostas para o município, Samuel destaca o objetivo de melhorar a saúde municipal, viabilizando atendimentos de qualidade nas Unidades Básicas de Saúde, assim como acessos à exames e medicamentos de forma rápida e eficiente, acabando com a “análise”, que tem sido um problema recorrente entre os moradores. A educação, infraestrutura e segurança também serão prioridades para Samuel, que elaborou seu Plano de Governo de forma participativa, ouvindo mais de 740 moradores do município.

“Foi muito gratificante ouvir o povo socorrense na nossa pré-campanha e está sendo ainda mais gratificante receber o carinho deles nestes primeiros dias de campanha. Estamos com uma agenda intensa e iremos para a rua todos os dias, nosso objetivo é alcançar o máximo de socorrenses possível e fazer uma campanha linda, honesta e vencedora”, finalizou Samuel.

Agenda

Dando sequência a sua agenda, Samuel e Elmo realizarão uma caminhada pelo bairro Albano Franco nesta segunda-feira (19), com início às 16h, saindo da Igreja Católica. Logo após a caminhada, uma mini carreata irá percorrer o Albano Franco e o loteamento Vassouras, saindo da Padaria Taynah.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago