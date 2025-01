Samuel participa de reunião sobre transporte coletivo com prefeitos da Grande Aracaju

O prefeito defendeu que uma nova licitação seja feita contemplando as necessidades do município de Socorro

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, participou, nesta quinta-feira (9), de uma reunião para debater o futuro do transporte público da Grande Aracaju. O encontro contou com a presença dos prefeitos que agora integram o Consórcio Metropolitano: Emília Corrêa, prefeita de Aracaju, Airton Martins, prefeito da Barra dos Coqueiros, Júlio de Marcos de Santana, prefeito de São Cristóvão, e o vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques.

Na ocasião, Samuel reforçou ser a favor de um novo processo licitatório, por compreender que a atual licitação não contempla as necessidades do município de Socorro e possui falhas que já foram previamente apontadas pelo Ministério Público Estadual e pelo Tribunal de Contas do Estado.

Segundo o prefeito, durante a reunião ele pôde expor as prioridades do município. “Debatemos a ampliação das linhas, uma tarifa justa, a melhoria na qualidade do transporte, na questão da renovação das frotas. Eu fiz o registro da importância da nova licitação, assim como da necessidade de discutirmos a mobilidade urbana da Grande Aracaju como um todo, inclusive sem esquecer dos táxis lotação”, pontuou o gestor, que também reforçou a necessidade de encontrar soluções para integrar o município de Socorro, aplicando, por exemplo, o sistema de terminal temporal.

Dentre as definições, ficou marcada uma reunião extraordinária para o dia 24 de janeiro, com a participação de todos os representantes dos municípios da Grande Aracaju.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação