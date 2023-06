Samyra Show será uma das atrações do São João de Areia Branca nesta sexta, 23

O São João de Pé no Chão de Areia Branca segue nesta sexta-feira (23) com programação no Maracanã do Forró.

Depois de realizar a abertura dos festejos juninos nos dias 30 e 31 de maio, a programação do São João de Areia Branca retorna no dia 23 de junho véspera de São João.

Confira a programação:

Fogo na Saia

Jeanny Lins e Dedé Brasil

Forró Chique-Chique

Lourinho do Acordeon

Danielzinho Jr.

Samyra Show

A festa é realizada pela Prefeitura municipal de Areia Branca e conta com o apoio do governo do estado.

Fonte assessoria