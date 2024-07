Saneal amplia sistema de tratamento de água em Amparo do São Francisco

A Saneal está reformando e ampliando o sistema de tratamento de água em Amparo do São Francisco, Sergipe, beneficiando 150 mil pessoas. Saiba mais sobre essa importante obra.

A Saneal está em atuação na cidade de Amparo do São Francisco, às margens do Velho Chico, no estado de Sergipe. A empresa está trabalhando na reforma e ampliação do sistema de tratamento de água, conhecido como o Sistema Visando, que trará inúmeros benefícios à população.

Essa obra é de suma importância para o estado de Sergipe, integrando diversos municípios como Nossa Senhora de Lourdes, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores e outros. O sistema transportará mais de 26 milhões de litros de água potável por dia, beneficiando mais de 150 mil pessoas. A Saneal trouxe para esta importante obra compromisso, agilidade e qualidade, utilizando o que há de mais moderno em tecnologia para garantir padrões de qualidade que superam os limites da inovação.

O objetivo é fornecer água de alta qualidade para os cidadãos, cumprindo um compromisso com a cidadania e a sustentabilidade ambiental. “Nosso compromisso é com a qualidade da água em Sergipe, por um estado mais saudável e sustentável”, afirmou um representante da Saneal.

Além de melhorar a infraestrutura de abastecimento de água, a Saneal está empenhada em promover um impacto positivo no meio ambiente, garantindo que as operações sejam realizadas de maneira sustentável. A empresa está trabalhando em estreita colaboração com as comunidades locais e os governos municipais para assegurar que todos os aspectos do projeto atendam às necessidades da população e respeitem o meio ambiente.

Esta iniciativa faz parte de um esforço contínuo para melhorar a qualidade de vida dos sergipanos, assegurando que todos tenham acesso a água potável de qualidade. A Saneal se destaca por seu compromisso com a inovação e a excelência, sempre buscando superar as expectativas e oferecer o melhor serviço possível à população.

Fonte e foto assessoria