Santa Luzia do Itanhi se prepara para celebrar 450 anos da 1ª missa em SE

A cidade histórica de Santa Luzia do Itanhi, localizada na região sul de Sergipe, na qual aconteceu a instalação da primeira Escola em Sergipe D’Elrey, através de sua Prefeitura, encontra-se nos preparativos para comemorar com seu povo, os 450 anos, quando aconteceu em solo sergipano, a celebração da 1ª Missa em Sergipe, sendo Santa Luzia do Itanhi, palco dessa grande conquista.

A cidade hoje é administrada pelo prefeito Adauto Amor, reeleito nas últimas eleições. De acordo com informação, a prefeitura, o estado e a Igreja, estão preparando uma bonita programação para esse dia.

Um detalhe importante, a secretária de Cultura de Santa Luzia do Itanhi, Valdjane Almeida, garantiu ao professor e escritor, Acrísio Gonçalves, que vai enviar para Câmara Muncipal, um projeto para trocar a letra “I”, pelo “Y”, da palavra Itanhi.

Na sua vida religiosa católica, Santa Luzia do Itanhi tem como atual pároco, o padre Iuri Ribeiro, que que administra o Santuário dedicado a padroeira Santa Luzia.

Prepare-se para um momento histórico e emocionante!

Em 2025, Sergipe celebrará os 450 anos da Primeira Missa rezada em terras sergipanas, um marco que representa o início da trajetória de fé e cultura do estado.

No dia 28 de fevereiro de 2025, Santa Luzia do Itanhi, palco desse importante acontecimento, abrirá seus braços para receber você e sua família.

A celebração será um dia de união, fé e orgulho para todos os sergipanos. Todos terão a oportunidade de reviver um momento que marcou o início da história e da cultura desse lugar.

Santa Luzia do Itanhi espera por você!

Venha celebrar e reviver conosco este marco histórico!

Informações:

Local: Santuário de Santa Luzia, Santa Luzia do Itanhi, Sergipe

Data: 28 de fevereiro de 2025

Horário: 17h

Por Magno de Jesus – foto Tribuna Cultural