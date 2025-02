Santa Luzia do Itanhy: 450 anos de história e 190 anos de emancipação

Em fevereiro de 1835, Santa Luzia consegue se libertar de Estância e torna-se município independente.

Distante 76 quilômetros de Aracaju, o município de Santa Luzia do Itanhy, atualmente administrado pelo prefeito Adauto Dantas do Amor Cardozo e pela sua vice, Gleide Noventa, completará 190 anos no dia 16 de fevereiro, a data de sua Emancipação Política.

O município vem vivendo uma nova fase, quando o prefeito Adauto Amor, juntamente com seu secretariado e sua vice e os vereadores, vem mudando para melhor muitas coisas na sede e na zona rural do município:

Salário do funcionalismo em dia,

Realização das festas tradicionais tanto da cidade quanto da zona rural;

Restauração de prédios públicos:

Aumento na frota veículos;

Merenda escolar de qualidade;

Reforma de quadras poliesportivas;

Resgate do Sete de Setembro;

Realização da Festa do Crasto;

Torneios esportivos;

Apoio às festas religiosas e culturais;

Apoio às bandas marciais;

Contração de médicos para melhorar a saúde do seu povo;

Melhoria no abastecimento de água nas comunidades;

Limpeza das vias públicas e coleta do lixo em dia;

E tantas outras ações que já foram e serão feitas nesta cidade por parte do Governo Municipal e também com a ação do Governo do Estado, quando na semana passada, o governador, Fábio Mitidieri já garantiu a o asfalto no Povoado Rua da Palha.

Já o Governo Municipal, nos próximos meses, iniciará diversos calçamentos com a verba que já está em caixa.

É nesse ambiente, por volta de 1530, que nasce uma das primeiras povoações de Sergipe, São Luiz, hoje o município de Santa Luzia do Itanhi.

Quem falou que a primeira povoação sergipana foi São Cristovão?

Quarta cidade mais antiga do Brasil? A história da colonização de Sergipe começa por aqui, quando o governador-geral do Norte do Brasil, Luiz de Brito, autoriza o também português Garcia d’Ávila a ‘tomar posse’ das terras de Santa Luzia, que ficam na região Sul de Sergipe.

O professor e escritor, Acrísio Gonçalves, defende no seu mais novo livro: SANTA LUZIA DO ITANHY – PRIMÓRDIOS DE SERGIPE, que a povoação de Santa Luzia do Itanhi é mais antiga do que São Cristóvão.

Para comemorar os 450 anos de história e também de quando foi celebrada a Primeira Missa em Sergipe (que se deu exatamente em Santa Luzia do Itanhi), a Prefeitura, o Governo do Estado e a Igreja Católica, no próximo dia 28, a partir das 17h, estarão comemorando esse marco histórico. Inclusive, haverá uma celebração eucarística, presidida pelo cardeal, Sérgio da Rocha, que é arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil. A concelebração dessa missa, será feita por Dom Genivaldo Garcia (bispo de Estância), Dom Josafá Menezes (arcebispo de Aracaju), Dom Vitor Agnaldo (bispo de Propriá) e pelos padres Iuri Ribeiro (pároco de Santa Luzia do Itanhi) e Luan Henrique (vigário paroquial de Santa Luzia do Itanhi).

Para enaltecer mais ainda essa passagem dos 450 anos, a prefeitura, através de sua Secretaria de Cultura, fará uma série de eventos culturais e esportivos. A Corrida Rústica, acontecerá também nesse mesmo dia, a partir das 6h da manhã, saindo do distrito Crasto com destino à sede do município.

Por Magno de Jesus