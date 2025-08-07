Santa Luzia do Itanhy recebe carro-pipa para servir a seus moradores

O município histórico de Santa Luzia do Itanhy, chefiado pelo prefeito Adauto Amor, acaba de conquistar um carro-pipa, através da luta incansável do seu gestor que vem realizando a política da “boa vizinhança” com o único objetivo de beneficiar a sua população.

Adauto Amor tem se empenhado bastante para atender a todos os munícipes sem distinção de cor, raça, credo religioso ou lado partidário.

Esta semana, o prefeito Adauto Amor esteve na sede da Codevasf para assinar o Termo de Doação de um carro-pipa, fruto de uma importante emenda parlamentar do deputado federal Fábio Reis, no valor de R$ 438 mil.

Essa conquista representa mais infraestrutura para o município e reforça o compromisso com o abastecimento de água nas comunidades que mais precisam.

O prefeito ficou bastante contente e agradece ao parlamentar pelo apoio e parceria em benefício do desenvolvimento de Santa Luzia do Itanhy.

Por Magno de Jesus