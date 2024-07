Santa Rosa de Lima inicia 2º semestre com ampliação da Escola Waleska da Paixão

Na terça-feira, 30 de julho, a rede municipal de ensino de Santa Rosa de Lima deu início ao segundo semestre do ano letivo com uma significativa novidade: a ampliação da Escola Waleska da Paixão, localizada no povoado Cana-brava. A inauguração da ampliação marca um avanço importante para a educação local, permitindo que todos os alunos sejam acomodados em um único prédio, o que promete melhorar a qualidade do ensino oferecido.

A ampliação é um passo fundamental para atender às necessidades crescentes da comunidade escolar e proporciona um ambiente mais integrado e eficiente para alunos, pais, professores e servidores. Com essa melhoria, a escola passa a contar com instalações modernas e adequadas, refletindo o compromisso da administração municipal com a educação.

O início do segundo semestre segue o cronograma estabelecido pelo calendário escolar, garantindo que as atividades pedagógicas se desenrolem de acordo com o planejado. Em um depoimento sobre a importância da ampliação, o prefeito Luiz Azevedo Júnior, conhecido como Júnior Macarrão, ressaltou: “Vamos juntos construir um futuro melhor para nossas crianças!”.

TDantas Comunicação AGÊNCIA DE NOTÍCIAS