Santana do São Francisco e Fecomércio assinam acordo para construção de unidade do Senac

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, juntamente com o prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz, formalizaram na última segunda-feira, 29, a assinatura de um importante acordo para a doação de um imóvel destinado à construção da nova unidade do Senac-SE no município.

O objetivo principal da criação dessa nova unidade é promover a profissionalização do artesanato com cerâmica na cidade, atividade pela qual Santana do São Francisco se tornou reconhecida como a “Capital do Artesanato de Barro”. Com essa iniciativa, busca-se capacitar não apenas a mão de obra local, mas também de toda a região do baixo São Francisco.

Uma das melhorias planejadas para aprimorar a atividade artesanal é a instalação de um forno especial para vitrificação da cerâmica. Essa tecnologia permitirá elevar ainda mais a qualidade e o valor dos produtos produzidos na região. Além disso, está sendo desenvolvida uma plataforma de vendas em parceria com a Amazon, visando facilitar a comercialização do artesanato no mercado internacional.

A assinatura do acordo contou com a presença de outras autoridades importantes, incluindo o diretor regional do Senac, Marcos Sales, a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, e a primeira-dama da cidade, Renata Roriz. A participação desses representantes reforça o compromisso conjunto em impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de Santana do São Francisco e fortalecer a economia local através do fomento ao artesanato com cerâmica.

“A construção dessa unidade em Santana do São Francisco representa um marco para nós e para toda a região, proporcionando oportunidades de formação e capacitação profissional, além de impulsionar o crescimento do setor artesanal e promover a geração de renda para a comunidade local. Estamos muito felizes e ansiosos para que o processo ande o mais rápido possível e nosso povo possa comemorar a conquista”, afirmou o prefeito Ricardo Roriz.

