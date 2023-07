Santana do São Francisco sedia a 34ª edição da Festa do Mastro

A Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco realiza neste fim de semana programação a 34ª edição da Festa do Mastro de Senhora Sant’ana, evento que faz parte da programação da Padroeira do município. Além da tradição religiosa, a gestão realizará uma programação festiva com nove bandas desde o sábado, 15, até o domingo, 16.

Foram confirmadas pela prefeitura as seguintes atrações: Mido Santana, Mano Walter, Forró do Muído e Asas Morenas (Sábado, 15); Ramon e Randinho, Geninho Batalha, Nineia Oliveira, Zé Vaqueiro e MárciaA Fenomenal (Domingo, 16).

O trajeto do mastro, que partirá do Povoado Sem terra até a sede do município, terá a animação das bandas Ramon e Randinho e Geninho Batalha. A cavalgada é considerada a maior de todo o Baixo São Francisco em termos de concentração de cavalos e populares.

Cultura e Tradição

A Festa do Mastro de Senhora Sant’ana é realizada em Santana do São Francisco há 34 anos, desde que o município ainda era apenas o Povoado Carrapicho, à época parte do território de Neópolis.

“Desde o último ano, com o avanço da vacinação e a diminuição de casos da Covid-19, retomamos essa tradição com força máxima. Em 2022 fizemos uma festa linda, que entrou para a história como a maior realizada por uma gestão municipal, mas esta com certeza será mais marcante para a nossa população”, disse o prefeito.

Reforma da Praça de Eventos

A 34ª edição da Festa do Mastro contará com um ingrediente especial: A reforma e ampliação da Praça de Eventos Valfredo Euzébio dos Santos. O espaço foi criado na gestão Ricardo Roriz e desde o início deste ano passou por um processo de reestruturação, com vistas a receber mais visitantes e levar mais conforto para os foliões.

Ascom Prefeitura Municipal de Santana do São Francisco