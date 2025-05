Santo Antônio 2025 em Umbaúba promete agitar Sergipe com Xand Avião, Priscila Senna

Festa de Santo Antônio 2025 em Umbaúba acontece nos dias 12, 13 e 14 de junho na Praça de Eventos. Confira as atrações como Xand Avião e Priscila Senna.

A cidade de Umbaúba, no interior de Sergipe, se prepara para receber uma das festas mais aguardadas do ano: o Santo Antônio 2025. Com shows marcados para os dias 12, 13 e 14 de junho, a Praça de Eventos será palco de uma verdadeira celebração cultural, reunindo grandes nomes do forró, piseiro e ritmos nordestinos que prometem animar o público sergipano e visitantes de toda a região.

A prefeita Juliana Cardoso anunciou oficialmente o evento, destacando que esta será a edição “mais esperada da região”. A programação conta com artistas de peso como Xand Avião, Priscila Senna, Ávine Vinny, Samyra Show, Luanzinho Moraes, Gil Mendes, Ju Marques, Dedé e Jeane, Ledonne o Nombre, Elton Mota, Fogo na Saia, Luana Texeira e Akila Texeira. Cada apresentação promete transformar a cidade em um polo de cultura, música e turismo no mês de junho.

Além da música, a festa é uma oportunidade de reunir famílias, celebrar tradições juninas e fortalecer a economia local, movimentando o comércio e gerando empregos temporários. A prefeita reforça o convite: “Traga sua alegria, chame a família e viva essa tradição com a gente”, afirmou em publicação nas redes sociais da prefeitura.

O evento não só celebra o padroeiro Santo Antônio, como também valoriza a identidade cultural do povo sergipano. A expectativa é de que milhares de pessoas compareçam aos três dias de festa, garantindo casa cheia e muita animação.

A festa é realizada pela Prefeitura Municipal de Umbaúba, que reforça o compromisso com a cultura local e o bem-estar da população. Mais informações oficiais podem ser acessadas diretamente no site da Prefeitura de Umbaúba, que centraliza detalhes sobre a programação e infraestrutura do evento.

O Santo Antônio de Umbaúba 2025 já é considerado um dos principais eventos juninos do estado e promete entrar para a história. Para quem busca diversão, boa música e reencontro com as tradições nordestinas, o destino é certo: Umbaúba, nos dias 12, 13 e 14 de junho.

