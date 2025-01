Santuário São Judas Tadeu realiza tríduo em memória de Frei Miguel

De 6 a 9 de janeiro, o Santuário São Judas Tadeu, em Aracaju, promoverá o Tríduo em memória de Frei Miguel, missionário capuchinho, pelos 12 anos de sua Páscoa eterna. O tema deste ano é “Bem-aventuranças: Oito caminhos para a santidade”, inspirado nos ensinamentos de Jesus.

A programação diária terá início às 18h30, com o Rosário diante da imagem de Frei Miguel, no jardim do Convento. Em seguida, uma procissão luminosa levará os fiéis até o Santuário, onde será celebrada a Santa Missa.

A memória de Frei Miguel ganha relevância especial neste ano devido ao início do processo de sua beatificação. No dia 26 de novembro de 2024, o arcebispo de Aracaju, dom Josafá Menezes da Silva, instalou o tribunal para a causa de canonização do Servo de Deus Frei Miguel, conhecido como o “apóstolo de Aracaju”. A cerimônia aconteceu no próprio Santuário São Judas Tadeu.

Frei Miguel nasceu em Cíngoli, Itália, em 30 de outubro de 1908. Ordenado padre em 1934, recebeu o nome de Frei Miguelângelo de Cíngoli e veio para o Brasil no ano seguinte. Atuou como missionário na Bahia e em Sergipe, onde se destacou pela construção da igreja São Judas Tadeu e por seu trabalho pastoral em diversas paróquias. Falecido em 9 de janeiro de 2013, aos 104 anos, Frei Miguel é lembrado por sua dedicação aos pobres, pela fé inabalável e pela fama de santidade. Em 2016, foi inaugurado o “Memorial Frei Miguel”, na Paróquia São Judas Tadeu, onde o missionário está sepultado.

A Arquidiocese de Aracaju convida os fiéis a participarem do Tríduo, um momento de oração e reflexão que fortalece a devoção ao Servo de Deus Frei Miguel.

Fonte Arquidiocese de Aracaju