SÃO CRISTÓVÃO AMPLIA SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS COM INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DO CASTRAMÓVEL

Com o objetivo de expandir os atendimentos de castração gratuita no município, a Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), iniciou, nesta quarta-feira (23), os serviços de castração de cães e gatos na unidade Castramóvel.

A unidade irá atender a população duas vezes por semana, inicialmente da Rua da Estação, no Centro de São Cristóvão.

Para participar, o interessado deve ser domiciliado em São Cristóvão/SE; e fazer parte de família de baixa renda devidamente comprovada e com cadastro atualizado no CadÚnico. O cadastramento segue disponível para tutores e protetores animais, e pode ser realizado no site da Prefeitura (www.saocristovao.se.gov.br) ou na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na R. Frei Santa Cecília (próximo a Praça da Matriz, Centro).

A secretária de Meio Ambiente de São Cristóvão, Janine Oliveira, explica que desde junho as castrações gratuitas já eram realizadas no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Sergipe (UFS), mas a unidade Castramóvel abre a oportunidade de um novo espaço para acelerar os atendimentos à população.

“No momento, a unidade Castramóvel realiza apenas castrações de cães e gatos machos. As fêmeas são encaminhadas para o hospital veterinário, para prevenir possíveis intercorrências e garantir a segurança e o bem-estar dos animais, uma vez que a cirurgia nas fêmeas é mais complexa”, explicou.

As castrações no Hospital Veterinário Universitário da UFS (HUV) são promovidas por meio de um convênio da prefeitura com a universidade e com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese). Até o momento, mais de 200 procedimentos em cães e gatos já foram concluídos.

Érica Barbosa, veterinária e responsável técnica pelo Castramóvel, explica a importância da castração para a saúde dos pets e de seus tutores, pois não só a gravidez indesejada dos animais, mas ainda previne infecções do trato reprodutivo e zoonoses. Especialmente em animais que, mesmo sendo domesticados, têm acesso à rua, é necessário um cuidado muito grande em relação à Saúde Única. A castração ajuda a manter a saúde do animal, do ambiente e das pessoas que são responsáveis por ele.

“A castração é essencial para evitar doenças que podem ser transmitidas aos seres humanos, além de problemas no trato reprodutivo dos animais, como por exemplo o Tumor Venéreo Transmissível (TVT), e a reprodução não planejada. Isso melhora a qualidade de vida dos pets, tornando-os mais tranquilos e menos territorialistas, reduzindo a marcação de território e contribuindo para um comportamento mais dócil”, reforçou a veterinária.

Durante os dias de serviço disponível, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também oferta vacinação antirrábica e a realização de teste rápido para Leishmaniose Visceral Canino (LVC), com o intuito de prevenir a saúde pública e dos animais. A coordenadora da Vigilância Ambiental, Daniella Fraga, reforçou que a vacinação antirrábica é fundamental para prevenir a raiva, uma zoonose grave que pode ser transmitida para os seres humanos, enquanto o teste rápido para LVC permite identificar e tratar precocemente essa doença, que também é uma zoonose de grande relevância para a saúde pública.

“A iniciativa não apenas protege os animais, mas também previne a disseminação de doenças que podem afetar diretamente a população humana, promovendo um ambiente mais seguro e saudável”, enfatizou.

Entre a população atendida, Jucimeire Gama, moradora do centro de São Cristóvão, foi uma das primeiras a levar seu cãozinho para fazer o procedimento e aproveitou para vaciná-lo. Segundo ela, o cachorro não costuma ter contato com as fêmeas e acabava sofrendo. “Eu acho importante castrar ele, já que não tem uma fêmea para ele. E também evitar que ele reproduza sem eu ter condições de cuidar, porque tudo é responsabilidade”, contou a tutora.

Já a senhora Gildete Farias costuma ajudar com os cuidados dos gatos de rua de sua redondeza e levou dois desses animais para serem castrados no Castramóvel. Para ela, foi uma oportunidade de auxiliar ainda mais os bichinhos sem precisar comprometer sua renda.

“Isso é uma ajuda, porque eu vou e levo eles para castrar. Dentro de casa eu tenho seis e tem outros que ficam mais na rua. O Castramóvel facilita por causa do custo, já que a castração é cara. Tem muitos gatos na rua, e eu sou a única que cuida deles. Não quero deixar os bichos abandonados”, defendeu a moradora.

Os formulários de inscrição abrangem os cães e gatos da população em geral, e um cadastro específico destinado a protetores independentes e Organizações Não Governamentais (ONGs). Quaisquer dúvidas podem ser sanadas através do telefone (79) 3045-4936.

