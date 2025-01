SÃO CRISTÓVÃO CELEBRA 435 ANOS DE HISTÓRIA, TRADIÇÃO E DESENVOLVIMENTO NESTA QUARTA-FEIRA, DIA 1º

O primeiro dia do ano tem um significado especial para os moradores de São Cristóvão, pois marca o aniversário da cidade, que em 2025 celebra 435 anos de história. Essa trajetória é marcada por resiliência, riqueza histórica, cultural e natural, além de um desenvolvimento notável em todas as áreas como educação, saúde e infraestrutura. Fundada em 1590, São Cristóvão, originalmente conhecida como Cidade de Sergipe ou Cidade da Vitória, foi a primeira capital do estado até 1855, quando o então presidente Inácio Barbosa transferiu a sede administrativa para o povoado Santo Antônio do Aracaju.

Reconhecida como a Cidade Mãe de Sergipe pela Lei nº 8.824/2022, São Cristóvão reflete sua importância por meio de sua arquitetura, manifestações culturais e das figuras que marcaram sua história, como João Nepomuceno Borges, o João Bebe Água, e Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. A influência da União Ibérica e da invasão holandesa é visível nas igrejas da cidade, que enriquecem o patrimônio local.

Com uma população de aproximadamente 100 mil pessoas, São Cristóvão mantém vivas suas tradições por meio de eventos como o Festival de Artes de São Cristóvão (FASC), que atingiu 52 anos em 2024, atraindo cada vez mais público. A riqueza cultural da cidade também se reflete na gastronomia, com o biscoito Bricelet, reconhecido como patrimônio cultural imaterial pela Lei nº 8.931/2021, e em grupos folclóricos como o Samba de Coco da Ilha Grande e o Reisado do Mestre Satu, que simbolizam a identidade cultural local.

O prefeito Marcos Santana destacou que o aniversário de São Cristóvão vai além de uma simples celebração, sendo um momento para fortalecer o orgulho pela rica história da cidade e pela preservação das tradições que reforçam o sentimento de pertencimento da população. “São Cristóvão é a primeira cidade de Sergipe, fundada já com todos os poderes constituídos, sem ter iniciado como vila ou depender de emancipação política para ser reconhecida. Foi a primeira capital do estado e é a quarta cidade mais antiga do Brasil, um lugar com muita história para ser revisitada e contada”.

Ainda de acordo com o prefeito, ao longo de sua gestão, a cidade acumulou importantes conquistas, fruto de um planejamento cuidadoso e de um trabalho incessante. “Comemorar essa data é motivo de grande orgulho, pois estamos valorizando nosso legado histórico enquanto seguimos avançando em diversas áreas para construir um futuro ainda melhor para São Cristóvão”, ressaltou.

Desenvolvimento e gestão

São Cristóvão viveu importantes transformações nos últimos anos, com destaque para as obras entregues em 2023, como a requalificação do Parque Natural Aloízio Fontes dos Santos (Bica dos Pintos), do Cristo Redentor e do Ginásio Gevaldo Costa Pereira, além de novas praças, ruas pavimentadas e o início da Rodovia Conselheiro Carlos Pinna. Na educação, o município foi reconhecido com o Prêmio Escola Destaque, equiparou o salário dos professores ao piso nacional e alcançou o 1º lugar no Idese e Ideb, com a média de alfabetização superando a nacional.

A economia também foi fortalecida, com São Cristóvão se destacando entre os municípios que mais geraram empregos em Sergipe e qualificando mais de 2.300 pessoas por meio do programa Tempos Novos. Eventos como o Festival de Artes e o São João da Tradição impulsionaram a economia local. Modernizando seus serviços, a cidade recebeu prêmios no Connected Smart Cities e no ANCITI Awards, reforçando seu status como cidade inovadora.

Na saúde, a requalificação de unidades, expansão de equipes e campanhas preventivas resultaram em mais de 30 mil atendimentos nos Centros de Especialidades, com um aumento de 1.000% nos atendimentos da Atenção Básica desde 2016. A distribuição de medicamentos também cresceu 369%. Na assistência social, programas como o Tá Na Mesa e o Cresan beneficiaram milhares de moradores, combatendo a insegurança alimentar e promovendo inclusão social.

Programação de aniversário

A comemoração do aniversário de São Cristóvão será realizada através da celebração de uma missa em ação de graças, que ocorrerá na próxima quarta-feira (01), às 17h30 na Praça São Francisco.

Por Carla Mesquita – Foto Heitor Xavier