São Cristóvão celebra a tradicional Festa do Mastro nesta terça-feira 

Nesta terça-feira (24), Dia de São João, acontece a Festa do Mastro, um dos eventos mais tradicionais do município e reconhecido em 2021 como Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe. A celebração tem início às 7h, com a pega do mastro.

Às 9h, acontece a concentração no pórtico do Centro Histórico, em frente ao Fórum Desembargador Gilson Gois Soares.

Um grande arrastão puxado pela banda Dudu Moral conduz os participantes até a Estação Ferroviária. Às 13h, DJ Lucas Moura assume o comando musical e, às 20h, o mastro, simbolicamente decorado, será queimado em ritual acompanhado de queima de fogos.

Com informações da PMSC – Foto – Dani Santos