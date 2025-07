SÃO CRISTÓVÃO É CONTEMPLADA PELO NOVO PAC SELEÇÕES COM MAIS DE R$ 3 MI PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA CRECHE

A cidade de São Cristóvão vai dar novos passos na construção de uma educação ainda melhor, com mais qualidade, maior número de vagas e em um espaço inovador e acolhedor.

Por meio do resultado do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Seleções), do Governo Federal, o município foi contemplado com R$ 3.191.418,32 destinados à construção de uma nova creche no bairro Rosa Maria.

O Novo PAC está investindo na construção de creches e pré-escolas de educação infantil. Os novos espaços serão adequados para atendimento em tempo integral, em áreas de vulnerabilidade social, ampliando a oferta de vagas para crianças de 0 a 5 anos. Em todo o país, o programa irá construir 505 creches e pré-escolas de educação infantil, contemplando 455 municípios, incluindo São Cristóvão. O repasse total para essas obras foi de R$ 1,77 bilhão, sendo R$ 3.191.418,32 destinados à Cidade Mãe de Sergipe.

O modelo da obra, disponibilizado pelo Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escola Pública de Educação Infantil, é o Projeto Proinfância Tipo 2, que tem capacidade para atender até 188 crianças em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral. A construção da nova escola de educação infantil será no bairro Rosa Maria, na Rua Venerável Valdomiro Teófilo dos Santos, nº 398.

A secretária municipal da Educação, Deise Barroso, afirma que a educação em São Cristóvão já é referência no estado, sendo a melhor avaliada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese). Entretanto, reforça que o compromisso com melhorias continua, em busca de resultados ainda mais positivos. Além do ensino-aprendizagem ser conduzido de forma estratégica, os bons resultados no município também se devem à infraestrutura adequada, qualificação e valorização dos profissionais.

O novo espaço para o ensino infantil atenderá às demandas da região e contribuirá para a geração de novos empregos no setor educacional. “Além de ampliar o acesso à educação infantil, essa iniciativa contribui significativamente para a redução das filas de espera, garantindo mais vagas para as crianças do município e promovendo um avanço importante na qualidade do atendimento às famílias”, complementa Deise.

O prefeito da cidade, Júlio Nascimento, celebrou a aquisição de mais um investimento para São Cristóvão. “A construção da creche no bairro Rosa Maria representa mais do que uma obra, é um compromisso com o futuro das nossas crianças e o fortalecimento da educação no nosso município. Vamos ampliar o acesso, garantir mais vagas e dar condições dignas de aprendizado desde a primeira infância. A educação é nossa prioridade, e faremos o que estiver ao nosso alcance para que nossas crianças, que são nosso futuro e multiplicadoras do conhecimento, sejam bem assistidas, bem educadas e em um espaço confortável, adequado e prazeroso”, concluiu.

Novo PAC Seleções

O PAC Seleções é uma vertente do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que reúne investimentos do governo federal em parceria com estados, municípios e outros setores para promover o desenvolvimento do país. Priorizando a inclusão social, geração de empregos e redução das desigualdades regionais, o programa está estruturado em eixos temáticos que organizam obras e serviços voltados à população. Ao todo, o Novo PAC prevê R$1,8 trilhão em investimentos em todo o Brasil, com compromisso com a sustentabilidade e o crescimento econômico.

São Cristóvão já foi contemplado em diferentes áreas do programa, somando mais de R$160 milhões em recursos destinados ao município. Anteriormente, já havia saído aprovação de uma creche pelo Novo PAC que também será realizada no bairro Rosa Maria. Com um investimento superior a R$3 milhões, a escola suprirá a demanda de matrícula na modalidade creche, para crianças de 0 a 3 anos; e pré-escola, para crianças de 4 a 5 anos. O espaço também contará com salas de recursos multifuncionais, que reforçam a inclusão e a modernização da educação básica, fomentando a qualidade em todas as etapas.

